أكد المهندس رشدي السيد عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، انتظام خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بجميع أنحاء المحافظة خلال فترة امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل والشهادات العامة للعام الدراسي 2025-2026، مشددًا على عدم وجود أي انقطاعات للمياه بالتزامن مع انعقاد الامتحانات.

إجتماع موسع لمتابعة الموقف

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الشركة مع رؤساء القطاعات والأفرع التابعة للشركة، لمناقشة آخر المستجدات ومتابعة سير العمل داخل المحطات والأفرع المختلفة، والتأكد من جاهزية فرق التشغيل والصيانة للتعامل الفوري مع أي أعطال أو شكاوى طارئة.

وشدد رئيس الشركة خلال الاجتماع على ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة استهلاك المياه خلال فصل الصيف، مؤكدًا تشغيل جميع المحطات بكامل طاقتها الإنتاجية لتلبية احتياجات المواطنين ومنع حدوث ضعف أو انقطاع في المياه.

توجيهات بسرعة حل شكاوى المواطنين

ووجه المهندس رشدي عمر رؤساء الأفرع بسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والعمل على حلها بشكل فوري، مع استمرار المرور الميداني على المحطات لمتابعة انتظام التشغيل والتأكد من كفاءة منظومة العمل داخل مواقع الشركة المختلفة.

كما شدد على ضرورة توفير قطع الغيار والمستلزمات الفنية اللازمة لأعمال التشغيل والصيانة، والاهتمام بالمظهر الحضاري للمحطات، بما يساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين سواء في قطاع مياه الشرب أو الصرف الصحي.

استعدادات الصيف والامتحانات

وأكد رئيس الشركة أن الفترة الحالية تشهد متابعة مستمرة لحالة الشبكات والمحطات، بالتنسيق مع فرق الطوارئ والصيانة، لضمان استمرار الخدمة دون تأثر خلال موسم الصيف وفترة الامتحانات، حفاظًا على راحة المواطنين والطلاب داخل مختلف مراكز وقرى محافظة المنوفية.