تنظر الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، الدعوى العاجلة المقامة لوقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق المتهمة نورهان خليل، المدانة بقتل والدتها في محافظة بورسعيد، وذلك في ضوء ما أُثير حول مستجدات تشريعية تتعلق بتعديلات قانون الإجراءات الجنائية وحالات العفو والصلح من أولياء الدم.

ويستعرض "مصراوي" الحالات التي يوقف فيها تنفيذ حكم الإعدام وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية، على النحو التالي:

ما الحالات التي يوقف فيها تنفيذ حكم الإعدام؟

حدد قانون الإجراءات الجنائية عددًا من الحالات التي قد تؤدي إلى وقف أو تأجيل تنفيذ حكم الإعدام، سواء لأسباب إنسانية أو قانونية، على النحو التالي:

لا يجوز تنفيذ حكم الإعدام في أيام الأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه.

يُوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على المرأة الحامل إلى ما بعد مرور شهرين من وضعها.

لا يتم التنفيذ إلا بعد صدور الحكم النهائي والتصديق عليه، مع مراعاة إمكانية العفو أو تخفيف العقوبة من الجهات المختصة.

طرق تخفيف أو وقف الحكم

ظهور أدلة جديدة تسمح بإعادة النظر في الحكم.

صدور عفو رئاسي كلي أو جزئي يؤدي إلى وقف التنفيذ أو استبدال العقوبة بالسجن المؤبد أو المشدد.

من يحق له حضور تنفيذ الإعدام؟

نص القانون على ضوابط صارمة لتنفيذ الحكم، حيث يجب حضور وكيل النائب العام، ومأمور السجن، وطبيب السجن أو طبيب تندبه النيابة العامة. كما يُسمح للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور، مع منع أي شخص آخر إلا بإذن خاص.

ويتم تلاوة منطوق الحكم والتهمة أمام المحكوم عليه، وفي حال إبدائه أي أقوال تُحرر محاضر رسمية بها، كما يُثبت تقرير الوفاة ووقتها بواسطة الطبيب المختص بعد التنفيذ.

إجراءات وضوابط أخرى

يُدفن المحكوم عليه بالإعدام على نفقة الدولة دون احتفال، ما لم يتقدم أقاربه بطلب الدفن.

يراعي القانون تمكين المحكوم عليه من مقابلة ذويه قبل التنفيذ وفق ضوابط محددة.

تُحترم الشعائر الدينية للمحكوم عليه إذا كانت تتطلب طقوسًا قبل الوفاة.