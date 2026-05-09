تفاصيل انفجار مصفاة نفط في مدينة نيو أورليانز الأمريكية (فيديو)

وقع انفجار داخل مصفاة نفط في منطقة نيو أورليانز بالولايات المتحدة، يوم الجمعة، وفقًا لما أعلنته السلطات، دون تسجيل أي إصابات. كما اندلع حريق داخل المصفاة جرى التعامل معه لاحقًا.

وقال سكان بالقرب من منطقة تشالميت لوسائل إعلام أمريكية، إنهم سمعوا دوي انفجار قرابة الساعة 1 ظهرًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة الأمريكية. وتقع المصفاة في تشالميت، على بُعد نحو 10 أميال (16 كيلومترًا) شرق مدينة نيو أورليانز.

وأفادت شركة مصفاة تشالميت (Chalmette Refining) في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأن حريقًا اندلع في وحدة تشغيل داخل المصفاة، مضيفة أن إدارة الإطفاء في مقاطعة سانت برنارد عملت مع موظفي المصفاة للسيطرة على الحريق.

Explosion at the Chalmette refinery in Louisiana, USA, amid energy crisis

🔹The explosion was so powerful that houses miles away shook and restaurant patrons nearby scattered.

🔹The Chalmette refinery is one of six PBF Energy refineries acquired in 2015.

وقالت الشركة: "جميع العاملين في المنطقة آمنون وتم حصرهم"، مضيفة أن "سبب الحادث سيتم التحقيق فيه".

وأفاد مسؤولون في مقاطعة سانت برنارد عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أن فرق الطوارئ لا تزال في الموقع لمراقبة الوضع، وأن المصفاة أبلغتهم بأنه "لم يتم رصد أي مواد كيميائية سامة تؤثر على جودة الهواء".

وتعود ملكية المصفاة إلى شركة PBF Energy ومقرها ولاية نيوجيرسي، وقد بُنيت المصفاة عام 1915، وتنتج نحو 189 ألف برميل من النفط الخام يوميًا، كما تنتج مواد كيميائية متخصصة، ويعمل بها نحو 500 موظف و200 متعاقد.

ولم توضح الشركة ما إذا كان الحريق سيؤثر على مستوى الإنتاج.

وقال رمانان كريشنامورتي، نائب رئيس الطاقة والابتكار في جامعة هيوستن، إن إنتاج المصفاة يمثل نحو 1% من استهلاك النفط اليومي في الولايات المتحدة.

وأضاف أن توقف الإنتاج أثناء التحقيق في سبب الحريق، إلى جانب نقص الإمدادات النفطية الناتج عن الحرب مع إيران، قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار البنزين والديزل ووقود الطائرات في مناطق جنوب ووسط جنوب الولايات المتحدة.

وأوضح أن "من أسباب استمرار ارتفاع أسعار البنزين هو ارتفاع أسعار النفط الخام، إضافة إلى توقف بعض المصافي، وهذا الحادث سيزيد المشكلة تفاقمًا".