إعلان

تفاصيل انفجار مصفاة نفط في مدينة نيو أورليانز الأمريكية (فيديو)

كتب : وكالات

12:10 م 09/05/2026

تفاصيل انفجار مصفاة نفط في مدينة نيو أورليانز

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وقع انفجار داخل مصفاة نفط في منطقة نيو أورليانز بالولايات المتحدة، يوم الجمعة، وفقًا لما أعلنته السلطات، دون تسجيل أي إصابات. كما اندلع حريق داخل المصفاة جرى التعامل معه لاحقًا.
وقال سكان بالقرب من منطقة تشالميت لوسائل إعلام أمريكية، إنهم سمعوا دوي انفجار قرابة الساعة 1 ظهرًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة الأمريكية. وتقع المصفاة في تشالميت، على بُعد نحو 10 أميال (16 كيلومترًا) شرق مدينة نيو أورليانز.
وأفادت شركة مصفاة تشالميت (Chalmette Refining) في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأن حريقًا اندلع في وحدة تشغيل داخل المصفاة، مضيفة أن إدارة الإطفاء في مقاطعة سانت برنارد عملت مع موظفي المصفاة للسيطرة على الحريق.


وقالت الشركة: "جميع العاملين في المنطقة آمنون وتم حصرهم"، مضيفة أن "سبب الحادث سيتم التحقيق فيه".
وأفاد مسؤولون في مقاطعة سانت برنارد عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أن فرق الطوارئ لا تزال في الموقع لمراقبة الوضع، وأن المصفاة أبلغتهم بأنه "لم يتم رصد أي مواد كيميائية سامة تؤثر على جودة الهواء".
وتعود ملكية المصفاة إلى شركة PBF Energy ومقرها ولاية نيوجيرسي، وقد بُنيت المصفاة عام 1915، وتنتج نحو 189 ألف برميل من النفط الخام يوميًا، كما تنتج مواد كيميائية متخصصة، ويعمل بها نحو 500 موظف و200 متعاقد.


ولم توضح الشركة ما إذا كان الحريق سيؤثر على مستوى الإنتاج.
وقال رمانان كريشنامورتي، نائب رئيس الطاقة والابتكار في جامعة هيوستن، إن إنتاج المصفاة يمثل نحو 1% من استهلاك النفط اليومي في الولايات المتحدة.
وأضاف أن توقف الإنتاج أثناء التحقيق في سبب الحريق، إلى جانب نقص الإمدادات النفطية الناتج عن الحرب مع إيران، قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار البنزين والديزل ووقود الطائرات في مناطق جنوب ووسط جنوب الولايات المتحدة.
وأوضح أن "من أسباب استمرار ارتفاع أسعار البنزين هو ارتفاع أسعار النفط الخام، إضافة إلى توقف بعض المصافي، وهذا الحادث سيزيد المشكلة تفاقمًا".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انفجار مصفاة نفط أمريكا أسعار الطاقة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

15صورة من مزرعة مايكل جاكسون "Neverland"
أجنبي

15صورة من مزرعة مايكل جاكسون "Neverland"
من أب لـ أب .. رسالة المحامي خالد علي إلي ميدو في محنة "نجله"
رياضة محلية

من أب لـ أب .. رسالة المحامي خالد علي إلي ميدو في محنة "نجله"

مصراوي يكشف تفاصيل أزمة منصب مدير الكرة داخل الأهلي
رياضة محلية

مصراوي يكشف تفاصيل أزمة منصب مدير الكرة داخل الأهلي

جامعة سنجور بالإسكندرية.. رابط الموقع الرسمي وتفاصيل الدراسة 2026
جامعات ومعاهد

جامعة سنجور بالإسكندرية.. رابط الموقع الرسمي وتفاصيل الدراسة 2026
الاستعداد لإجلاء ركاب السفينة الموبوءة.. آخر تطورات انتشار فيروس هانتا
شئون عربية و دولية

الاستعداد لإجلاء ركاب السفينة الموبوءة.. آخر تطورات انتشار فيروس هانتا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

​تسلسل زمني لرحلة السفينة الموبوء بفيروس هانتا.. أين توقفت وماذا حدث للركاب؟
بعد الزيادة.. أسعار باقات الإنترنت الأرضي في الشركات الأربعة
"مكب نفايات في الأرجنتين".. ماذا نعرف عن الموقع المحتمل لانتشار فيروس هانتا؟