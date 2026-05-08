وزير السياحة يبحث التعاون في بناء السفن السياحية

عقد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، اليوم، لقاءً مع Mafredi Lefebvre رئيس مجلس إدارة المجلس العالمي للسياحة والسفر

عقد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، اليوم، لقاءً مع Mafredi Lefebvre رئيس مجلس إدارة المجلس العالمي للسياحة والسفر، وذلك على هامش استضافة مصر للفعالية الدولية للمجلس العالمي للسياحة والسفر، والتي تُقام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وعلى متن رحلة بحرية بقناة السويس.

تناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك، إلى جانب استعراض فرص الاستثمار الواعدة الموجودة في مصر، لا سيما في قطاع السياحة وخاصة في ضوء ما تتمتع به من مقومات متنوعة وبنية تحتية متطورة تُسهم في دعم نمو القطاع وزيادة قدرته التنافسية.

كما تم التطرق إلى إمكانية التعاون في مجال الاستثمار في بناء السفن السياحية داخل مصر، بما يُدعم تطوير منتج السياحة النيلية، خاصة بين مدينتي الأقصر وأسوان، بما يُسهم في الارتقاء بتجربة السائح وتعظيم الاستفادة من هذا النمط السياحي الفريد والذي يتميز به المقصد المصري.

ومن جانبه، أكد السيد الوزير على حرص الدولة المصرية على تعزيز الشراكات مع كبرى الكيانات الدولية، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة في قطاع السياحة.

فيما أعرب Mafredi Lefebvre عن تقديره لما تشهده مصر من تطور ملحوظ في البنية السياحية، واهتمامها بدعم الاستثمارات النوعية في القطاع.