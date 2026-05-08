13 دقيقة حفظت حياته.. فريق طبي ينقذ مريضًا من جلطة قلبية في مستشفى العلمين -صور

كتب : محمد البدري

02:46 م 08/05/2026
    انقاذ مريض من جلطة قلبية حادة في زمن قياسي
    جلطة قلبية بعد انقاذ مريض

نجح فريق قسم القلب بمستشفى العلمين النموذجي، في إنقاذ مريض يعاني من جلطة حادة بالجزء الأمامي من عضلة القلب وانسداد كامل في الشريان الأمامي، في إجراء طبي عاجل استغرق 13 دقيقة فقط منذ دخوله المستشفى.

ويعكس هذا النجاحُ سرعة الاستجابة وكفاءة المنظومة الطبية بالمستشفى، حيث تم التدخلُ وفق أحدث المعايير العالمية لإنقاذ حياة الحالات الحرجة.

انسداد كامل بالشريان الأمامي

استقبل قسم الطوارئ بمستشفى العلمين المريض في حالة صحية حرجة، وأظهر التشخيص الفوري إصابته بجلطة حادة بالجزء الأمامي من عضلة القلب (Anterior STEMI) نتيجة انسداد كامل بالشريان الأمامي النازل (LAD).

واستدعت الحالة تحركًا فوريًا لغرفة قسطرة القلب لضمان إنقاذ العضلة في اللحظة الحاسمة، حيث بلغ زمن الوصول من باب المستشفى حتى دخوله الغرفة وفتح الشريان نحو 13 دقيقة فقط.

تقنيات قسطرة القلب وتركيب دعامة دوائية

وشمل التدخل الطبي إجراء جراحة دقيقة باستخدام تقنيات القسطرة العلاجية المتطورة، حيث نجح الفريق في سحب الجلطة المسببة للانسداد، تلاها تركيب دعامة دوائية لضمان استمرار التروية.

وتعد سرعة الاستجابة في هذه الحالات مؤشرًا حيويًا على جاهزية الفريق الطبي، حيث تكللت العمليةُ بالنجاح التام مع استعادة كاملة لتدفق الدم (TIMI III flow) وتجنب حدوث تلف دائم في عضلة القلب.

استقرار الحالة الصحية ومغادرة المريض للمستشفى

أكد التقرير الطبي استقرار حالة المريض الصحية عقب التدخل الجراحي، حيث نُقل إلى الرعاية المركزة لتلقي العلاج اللازم ومتابعة الوظائف الحيوية قبل السماح له بمغادرة المستشفى فور التأكد من تحسن حالته.

وأشادت إدارة المستشفى بجهود فريق القلب والقسطرة، مؤكدة أن المستشفى يعمل بكامل طاقته على مدار الساعة لتقديم الخدمات الطبية الطارئة.

الصحة مستشفى العلمين إنقاذ مريض قسطرة القلب

