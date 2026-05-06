مفاجأة في شادر البطيخ بأسيوط.. شاب يعيد ملامح إخناتون إلى الحياة -صور

كتب : محمود عجمي

09:28 م 06/05/2026
    مراسل مصراوي مع شبيه اخناتون (3)
    شاب يعيد ملامح إخناتون إلى الحياة بأسيوط (8)
    شاب يعيد ملامح إخناتون إلى الحياة بأسيوط (6)
    شاب يعيد ملامح إخناتون إلى الحياة بأسيوط (4)
    شاب يعيد ملامح إخناتون إلى الحياة بأسيوط (3)
    شاب يعيد ملامح إخناتون إلى الحياة بأسيوط (2)
    شاب يعيد ملامح إخناتون إلى الحياة بأسيوط (16)
    شاب يعيد ملامح إخناتون إلى الحياة بأسيوط (1)
    مراسل مصراوي مع شبيه اخناتون (1)
    WhatsApp Image 2026-05-06 at 7.07.28 PM

أثار أحد شباب مشتري البطيخ داخل شادر أسيوط، اليوم الأربعاء، حالة من الجدل والانتباه، بعدما ظهر ممسكًا بيده بطيخة، مرتديًا الجلباب البلدي، ويضع "شال" ملفوفًا حول رأسه، في هيئة أعادت إلى الأذهان ملامح من العصور القديمة للحضارة المصرية.

لقطة تعيد الزمن إلى الوراء

وبدا المشهد وكأن عقارب الزمن قد عادت إلى الوراء، حيث التقطت كاميرا "مصراوي" الشاب وهو ينظر بثبات إلى الأمام، في وضعية مميزة كشفت عن تشابه لافت بين ملامحه وهيئته وتمثال الملك الفرعوني إخناتون.

مفاجأة خلال جولة ميدانية

وخلال جولة لمراسل موقع "مصراوي" داخل شادر البطيخ بأسيوط، وأثناء التقاط عدد من الصور، ظهرت المفاجأة عندما لُوحظ هذا التشابه الكبير، خاصة بعد أن تعمّد الشاب الوقوف بنفس الوضعية والتعبيرات الشهيرة لتمثال إخناتون.

تشابه يثير الدهشة

وأبدى عدد من الحاضرين اندهاشهم من درجة التشابه، التي بدت متطابقة إلى حد كبير، وفق وصف كثيرين، في مشهد جمع بين الطابع الشعبي لأسواق الصعيد وامتداد التاريخ المصري القديم في ملامح أبنائه.

أسواق أسيوط والإقبال

شهدت أسواق محافظة أسيوط، اليوم الأربعاء، زيادة ملحوظة في كميات البطيخ المعروضة، تزامنًا مع الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة، حيث يُعد البطيخ من أبرز الفاكهة الصيفية الأكثر إقبالًا في صعيد مصر، نظرًا لطبيعته المنعشة وسعره المناسب مقارنة بغيره من الفواكه.

المزمار والطبل يشعلان المزاد

وعلى أنغام المزمار والطبل البلدي، تحولت مزادات شوادر البطيخ إلى أجواء احتفالية مميزة، حيث أضفت الموسيقى الشعبية حالة من الحماس والبهجة بين التجار والمشترين، في تقليد متوارث بأسواق الصعيد، يمزج بين النشاط التجاري والطابع التراثي، ويجعل من عمليات البيع والشراء مشهدًا يوميًا يجذب الأنظار.

حيوية وتنافس داخل المزاد

وساهمت هذه الأجواء في زيادة التفاعل داخل المزاد، حيث تنافس التجار والمواطنون على شراء أفضل أنواع البطيخ، في ظل توافر كميات كبيرة بمختلف الأحجام والأسعار، ما خلق حالة من النشاط التجاري الملحوظ، جمعت بين التجارة والترفيه الشعبي.

