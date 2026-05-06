أعلن الدكتور محمد يحيى بدران، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، بدء تقديم خدمة الولادة الطبيعية الأولى لكل سيدة "مجانًا" داخل مستشفيات القطاع العلاجي بالمحافظة، وعددها 8 مستشفيات جرى تخصيصها لاستقبال الحالات.

ويأتي هذا التحرك تنفيذًا لتوجيهات الدولة وتفعيلًا لقرار الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، بهدف دعم صحة الأم والطفل وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الأسر المصرية.

الحد من العمليات القيصرية وتعزيز المؤشرات الصحية للمرأة

وأوضح وكيل الوزارة أن القرار يستهدف تشجيع الولادة الطبيعية باعتبارها الخيار الطبي الأكثر أمانًا في الحالات غير المعقدة، فضلًا عن دورها المحوري في الحد من معدلات اللجوء إلى العمليات القيصرية غير الضرورية؛ وتسعى الوزارة من خلال هذه المبادرة إلى تحسين المؤشرات الصحية العامة والوصول بمعدلات الولادة القيصرية في مصر إلى النسب العالمية الموصى بها.

جاهزية المستشفيات والفرق الطبية لاستقبال السيدات

وأكد "بدران" أن المستشفيات الثمانية المخصصة مجهزة بالكامل بكافة الإمكانيات والوسائل الطبية الحديثة، وتضم فريقًا طبيًا مدربًا على أعلى مستوى من الكفاءة لضمان تقديم رعاية صحية آمنة ومتكاملة وفقًا لأحدث معايير الجودة والسلامة؛ مشيرًا إلى أن المبادرة تضمن العدالة في الحصول على الخدمة الطبية المتميزة لجميع المواطنات.

قائمة المستشفيات الـ 8 المخصصة للخدمة بالإسكندرية

وشملت قائمة المستشفيات التي بدأت في تقديم الخدمة مجانًا على مستوى محافظة الإسكندرية 8 مستشفيات : مستشفى دار إسماعيل للولادة، مستشفى صلاح العوضي، مستشفى الجمهورية، مستشفى رأس التين، مستشفى أبو قير، مستشفى العامرية، مستشفى برج العرب، ومستشفى جمال حمادة، حيث تم توزيعها جغرافيًا لتغطية كافة أحياء المدينة الساحلية.

كان الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، أعلن أن الولادة الطبيعية الأولى لكل سيدة ستكون مجانًا داخل مستشفيات القطاع العلاجي التابعة للوزارة بجميع محافظات الجمهورية.

وأكد الوزير أن القرار يأتي ضمن خطة الدولة لتشجيع الولادة الطبيعية والحد من معدلات الولادة القيصرية، مشيرًا إلى أن المستشفيات الحكومية ستوفر الخدمة وفق معايير الجودة والرعاية الصحية اللازمة.

وأوضح أن المبادرة تستهدف تخفيف الأعباء المالية عن الأسر المصرية، وتحقيق العدالة في الحصول على الخدمة الطبية، فضلًا عن تعزيز صحة الأم والطفل من خلال الاعتماد على الولادة الطبيعية باعتبارها الخيار الأكثر أمانًا في الحالات غير المعقدة.