أعلن الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، تفاصيل مراسم عزاء الفنان الكبير هاني شاكر، مؤكدا أنه سيُقام غدا بمسجد أبو شقة بمنطقة بالم هيلز بمدينة السادس من أكتوبر.

مصطفى كامل: "العزاء سيكون مفتوحا أمام جميع محبي الفنان الراحل"

وقال مصطفى كامل، في بيان صحفي، إن العزاء سيكون مفتوحا أمام جميع محبي الفنان الراحل دون أي قيود على الحضور، نافياً ما تردد مؤخراً بشأن اشتراط الحصول على رمز QR Code للدخول.

وشيعت اليوم الأربعاء، جنازة أمير الغناء العربي الفنان الكبير هاني شاكر من مسجد أبو شقة في أكتوبر بحضور عدد كبير من نجوم الفن والغناء والمشاهير في وداع مهيب يليق بمكانة فنان عظيم أثرى الساحة الموسيقية بتاريخه الفني على مدار أكثر من 40 عاما، قدم خلالها الراحل نجاحات كبيرة.

عزاء هاني شاكر

ورحل هاني شاكر عن عالمنا الأحد الماضي بعد معاناته الأخيرة مع المرض، وقد تم دفن جثمان الفقيد بمقابر العائلة بطريقة الواحات بمدينة 6 أكتوبر، على أن يتم العزاء غدا الخميس عقب صلاة المغرب بمسجد أبو شقة بأكتوبر.

