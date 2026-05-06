مصطفى كامل: "حضور عزاء هاني شاكر متاح بدون QR Code "

كتب : هاني صابر

11:46 م 06/05/2026 تعديل في 07/05/2026
    هاني شاكر في فترة الطفولة
    هاني شاكر
    هاني شاكر مع والدته
    هاني شاكر في فترة المراهقة
    هاني شاكر في فترة شبابه
    هاني شاكر طفلا
    هاني شاكر على المسرح
    هاني شاكر في كواليس أغنيته مع إسماعيل ياسين
    هاني شاكر في فترة التجنيد
    هاني شاكر شابا
    هاني شاكر
    هاني شاكر
    هاني شاكر مع عائلته

أعلن الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، تفاصيل مراسم عزاء الفنان الكبير هاني شاكر، مؤكدا أنه سيُقام غدا بمسجد أبو شقة بمنطقة بالم هيلز بمدينة السادس من أكتوبر.

مصطفى كامل: "العزاء سيكون مفتوحا أمام جميع محبي الفنان الراحل"

وقال مصطفى كامل، في بيان صحفي، إن العزاء سيكون مفتوحا أمام جميع محبي الفنان الراحل دون أي قيود على الحضور، نافياً ما تردد مؤخراً بشأن اشتراط الحصول على رمز QR Code للدخول.

وشيعت اليوم الأربعاء، جنازة أمير الغناء العربي الفنان الكبير هاني شاكر من مسجد أبو شقة في أكتوبر بحضور عدد كبير من نجوم الفن والغناء والمشاهير في وداع مهيب يليق بمكانة فنان عظيم أثرى الساحة الموسيقية بتاريخه الفني على مدار أكثر من 40 عاما، قدم خلالها الراحل نجاحات كبيرة.

عزاء هاني شاكر

ورحل هاني شاكر عن عالمنا الأحد الماضي بعد معاناته الأخيرة مع المرض، وقد تم دفن جثمان الفقيد بمقابر العائلة بطريقة الواحات بمدينة 6 أكتوبر، على أن يتم العزاء غدا الخميس عقب صلاة المغرب بمسجد أبو شقة بأكتوبر.

مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر عزاء هاني شاكر

