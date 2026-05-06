شهدت قرية المنشأة الجديدة التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، مساء اليوم الأربعاء واقعة مأساوية، بعدما تحولت خلافات عائلية إلى جريمة قتل راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر، إثر تعرضه لاعتداء بسلاح أبيض على يد ابن عمه، في مشهد صادم أثار حالة من الحزن بين الأهالي.

تفاصيل الجريمة

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا يفيد بوقوع مشاجرة دامية عند مدخل القرية، وعلى الفور انتقلت قوة من مركز شرطة الباجور إلى موقع البلاغ، حيث كشفت المعاينة الأولية عن تعرض شاب يدعى أحمد سالم عبد اللطيف لطعنتين نافذتين في منطقة الصدر، أسفرتا عن وفاته في الحال متأثرًا بإصاباته البالغة.

خلافات عائلية تتحول لمأساة

أوضحت التحريات الأولية أن مرتكب الواقعة هو ابن عم المجني عليه، ويدعى شعبان ح.ع.ا، وأن الجريمة جاءت نتيجة تصاعد خلافات عائلية بين الطرفين، قبل أن تتطور إلى اعتداء مباشر باستخدام آلة حادة، أنهى به الجاني حياة المجني عليه في لحظات.

نقل الجثمان وتحقيقات مستمرة

جرى نقل جثمان الشاب إلى مستشفى الباجور التخصصي، تحت تصرف جهات التحقيق، تمهيدًا لعرضه على الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة بشكل دقيق، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وبدأت النيابة العامة مباشرة التحقيقات لكشف كافة ملابسات الحادث.

جهود لضبط المتهم

تكثف الأجهزة الأمنية بمركز الباجور جهودها لضبط المتهم الهارب، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، في إطار السعي لسرعة ضبطه وتقديمه للعدالة، مع استمرار التحقيقات للوقوف على كافة تفاصيل الواقعة.