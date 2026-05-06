الإمارات تُدين التهديدات الإيرانية وتؤكد سيادة قرارها واستقلالها الوطني

كتب : مصطفى الشاعر

11:57 م 06/05/2026 تعديل في 11:57 م

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة، عن إدانتها الشديدة للبيان الصادر عن وزارة الخارجية الإيرانية، مؤكدة "رفضها التام" لأي ادعاءات أو تهديدات تستهدف النيل من سيادتها وأمنها الوطني.

رفض قاطع للمزاعم والتدخلات الخارجية

أوضحت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان رسمي، اليوم الأربعاء، أن الشراكات الدولية والدفاعية التي تُبرمها الدولة هي "شأن سيادي وقرار مستقل" لا يحق لأي طرف خارجي استخدامه كذريعة للتحريض أو التهديد بأي شكل من الأشكال.

التمسك بقواعد القانون الدولي وحسن الجوار

شددت الخارجية الإماراتية، على أن الخطاب الذي يحمل تهديدات مباشرة أو غير مباشرة لأمن الدولة أو منشآتها المدنية وحيوية ومواطنيها والمقيمين على أراضيها يُمثّل "سلوكا مرفوضا" يتنافى تماما مع مبادئ حُسن الجوار ومواثيق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

واعتبرت الوزارة، أن هذه الممارسات لا تخدم الاستقرار في المنطقة بل تُعمّق الفجوات وتتعارض مع الأعراف الدبلوماسية المستقرة بين الدول.

خيارات استراتيجية لحماية المصالح الوطنية

أكدت الإمارات، احتفاظها بكامل حقوقها السيادية والقانونية والدبلوماسية والعسكرية للرد على أي تهديد أو عمل عدائي يستهدف مصالحها.

وشدد البيان على أن محاولات الضغط وتوجيه الاتهامات المغرضة لن تنجح في تغيير مواقف الدولة الثابتة أو ثنيها عن المضي قدما في حماية مكتسباتها الوطنية وصون استقلال قرارها السيادي تحت أي ظرف من الظروف.

يأتي هذا البيان الإماراتي في ظل تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، وسط مخاوف دول الخليج العربي من التهديدات الإيرانية المتكررة لأمنها وسيادتها.

