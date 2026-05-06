تفاصيل إحالة 42 طبيباً وموظفاً للتحقيق في الباجور وتلا -صور

كتب : أحمد الباهي

06:57 م 06/05/2026
    رئيس مدينة تلا في الوحدة الصحية بصفط جدام
    قرارات حاسمة ضد المتغيبين
    غياب 36 موظف في صفط جدام المنوفية
    رئيس مدينة الباجور يزور الوحدة الصحية بالأطارشة
    كشف غياب عن العمل

شنت الوحدات المحلية بمراكز الباجور وتلا بمحافظة المنوفية، اليوم الأربعاء، حملات تفتيشية مكبرة ومفاجئة على الوحدات الصحية بالقرى؛ للتأكد من انتظام سير العمل وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين، والتي أسفرت عن رصد مخالفات إدارية بالجملة وإحالة عشرات المقصرين للتحقيق.

مخالفات بـ "الإطارشة" في الباجور

في مركز الباجور، قاد فتحي شلبي، رئيس المدينة، جولة تفتيشية مفاجئة داخل الوحدة الصحية بقرية "الإطارشة"، رافقه خلالها مدير الإدارة الطبية ومفتش الحوكمة.

وأسفرت مراجعة سجلات الحضور والانصراف عن رصد 6 مخالفات، شملت 4 حالات ترك عمل وحالتين غياب بين الأطباء.

وتفقد رئيس المدينة عيادة الأسنان والصيدلية وغرف الكشف، مستمعاً لآراء المواطنين المترددين على الوحدة للوقوف على مستوى الخدمة وملاءمتها لاحتياجات الأهالي.

إجراءات رادعة في "صفط جدام" بتلا

وعلى جانب آخر، شهد مركز تلا تحركاً أكثر حزماً، حيث قاد محمد عمران، رئيس المدينة، حملة مفاجئة على الوحدة الصحية بقرية "صفط جدام"، أسفرت عن كشف مخالفات إدارية واسعة النطاق.

ورصدت لجنة التفتيش 36 حالة مخالفة، تمثلت في 11 حالة غياب دون إذن رسمي، و25 حالة ترك عمل خلال ساعات الدوام الرسمية، مما تسبب في خلل واضح بتقديم الرعاية الطبية للأهالي.

ووجه رؤساء المدن بإحالة كافة المخالفين في الواقعتين إلى التحقيق الفوري، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة.

وأكد محمد عمران، رئيس مركز ومدينة تلا، عبر الصفحة الرسمية للمركز، أن الانضباط داخل المنشآت الصحية "غير قابل للتهاون"، وأن الجولات المفاجئة مستمرة لتحقيق رقابة فعلية على أرض الواقع.

تأتي هذه التحركات ضمن خطة محافظة المنوفية لرفع كفاءة القطاع الصحي بالقرى، والتعامل الفوري مع أي تقصير يمس حياة المواطنين، لضمان وصول الخدمة الطبية لمستحقيها بانتظام وكفاءة.

