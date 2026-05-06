ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 1.99% ليغلق عند مستوى 53605 نقطة، في ختام جلسة اليوم الأربعاء.

وصعد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.70% ليغلق عند 14500 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.99% مسجلًا 20206 نقاط، وكان المؤشر الرئيسي قد استهل الجلسة عند مستوى 52557 نقطة.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا بختام جلسة البورصة اليوم

تصدّر سهم القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية (سيرا للتعليم) قائمة الارتفاعات بنسبة 10.62%، إذ فتح عند 19.97 جنيه وأغلق عند 22.09 جنيه.

يليه سهم أوراسكوم للتنمية مصر بنسبة 10.05%، حيث فتح عند 30.44 جنيه وأغلق عند 33.50 جنيه.

ثم سهم العامة لمنتجات الخزف والصيني بنسبة 9%، وفتح عند 21.10 جنيه وأغلق عند 23.00 جنيه.

وسهم ماكرو جروب للمستحضرات الطبية بنسبة 6.35%، وفتح عند 1.26 جنيه وأغلق عند 1.34 جنيه.

وأخيرًا سهم أوراسكوم كونستراكشون بنسبة 6.23%، وفتح عند 626 جنيهًا وأغلق عند 665 جنيهًا.

الأسهم الأكثر انخفاضًا بختام جلسة البورصة اليوم

تصدّر سهم حق اكتتاب شركة جنوب الوادي للأسمنت-1 قائمة الانخفاضات بنسبة 28.27%، وفتح عند 3.75 جنيه وأغلق عند 2.69 جنيه.

يليه سهم مطاحن ومخابز شمال القاهرة بنسبة 6.57%، إذ فتح عند 137 جنيهًا وأغلق عند 128 جنيهًا.

ثم سهم جنوب الوادي للأسمنت بنسبة 6.21%، حيث فتح عند 8.85 جنيه وأغلق عند 8.30 جنيه.

وسهم القلعة للاستثمارات المالية بنسبة 6.21%، وفتح عند 4.83 جنيه وأغلق عند 4.53 جنيه.

وأخيرًا سهم مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة بنسبة 5.75%، وفتح عند 297.60 جنيه وأغلق عند 280.49 جنيه.