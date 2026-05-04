وجه اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أحمد ماهر رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بمدينة جمصة، بالبدء الفوري في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء معرض دائم لمنتجات المنطقة الصناعية على قطعة أرض فضاء بمساحة 1600 متر مربع.



وأكد المحافظ أن المعرض الجديد سيجري تقسيمه إلى أجنحة قطاعية تضم مختلف منتجات المصانع العاملة بالمنطقة، بهدف إنشاء منصة تسويقية دائمة تعرض الطاقات الإنتاجية للمصانع وتسهم في الترويج المحلي والدولي للمنتجات دون الحاجة إلى انتظار المعارض المؤقتة.



جولة ميدانية داخل المنطقة الصناعية



جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها محافظ الدقهلية صباح اليوم داخل المنطقة الصناعية بمدينة جمصة، لمتابعة سير العمل والوقوف على معدلات الإنتاج، إلى جانب التعرف على أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين وبحث سبل تطوير آليات الاستثمار وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.



وخلال الجولة، تفقد المحافظ قطعة الأرض التابعة للجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية، والتي تقرر تخصيصها لإقامة المعرض الدائم.



دعم الصناعة الوطنية



وأكد اللواء طارق مرزوق أن الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي قطاع الصناعة اهتمامًا كبيرًا باعتباره أحد أهم ركائز التنمية الاقتصادية، مشددًا على ضرورة توفير الدعم الكامل للمستثمرين وتذليل العقبات التي قد تؤثر على العملية الإنتاجية.



وأشار إلى أن المعرض الدائم سيسهم في فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المحلية ورفع قدرتها التنافسية، خاصة مع إمكانية ربطه بمنصات التجارة الإلكترونية ومنصة "مصر الصناعية" الرقمية.



تطوير البنية التحتية بالمناطق الصناعية



وشدد المحافظ على أن المحافظة تعمل وفق خطة متكاملة لتطوير المناطق الصناعية، من خلال تحسين البنية التحتية وتطوير خدمات الطرق والكهرباء والصرف الصحي، بما يدعم خطط التوسع الصناعي وزيادة الإنتاج.



وأوضح أن دعم الصناعة الوطنية يأتي بالتوازي مع جهود تقليل الاعتماد على الواردات، بالتنسيق مع وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية.