إعلان

منصة تسويقية للمصانع.. محافظ الدقهلية يوجه بإنشاء معرض دائم بجمصة

كتب : رامي محمود

04:53 م 04/05/2026 تعديل في 04:53 م
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    محافظ الدقهلية يوجه بإنشاء معرض دائم بجمصة
  • عرض 6 صورة
    محافظ الدقهلية يوجه بإنشاء معرض دائم بجمصة
  • عرض 6 صورة
    محافظ الدقهلية يوجه بإنشاء معرض دائم بجمصة
  • عرض 6 صورة
    محافظ الدقهلية يوجه بإنشاء معرض دائم بجمصة
  • عرض 6 صورة
    محافظ الدقهلية يوجه بإنشاء معرض دائم بجمصة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وجه اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أحمد ماهر رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بمدينة جمصة، بالبدء الفوري في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء معرض دائم لمنتجات المنطقة الصناعية على قطعة أرض فضاء بمساحة 1600 متر مربع.


وأكد المحافظ أن المعرض الجديد سيجري تقسيمه إلى أجنحة قطاعية تضم مختلف منتجات المصانع العاملة بالمنطقة، بهدف إنشاء منصة تسويقية دائمة تعرض الطاقات الإنتاجية للمصانع وتسهم في الترويج المحلي والدولي للمنتجات دون الحاجة إلى انتظار المعارض المؤقتة.


جولة ميدانية داخل المنطقة الصناعية


جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها محافظ الدقهلية صباح اليوم داخل المنطقة الصناعية بمدينة جمصة، لمتابعة سير العمل والوقوف على معدلات الإنتاج، إلى جانب التعرف على أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين وبحث سبل تطوير آليات الاستثمار وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.


وخلال الجولة، تفقد المحافظ قطعة الأرض التابعة للجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية، والتي تقرر تخصيصها لإقامة المعرض الدائم.


دعم الصناعة الوطنية


وأكد اللواء طارق مرزوق أن الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي قطاع الصناعة اهتمامًا كبيرًا باعتباره أحد أهم ركائز التنمية الاقتصادية، مشددًا على ضرورة توفير الدعم الكامل للمستثمرين وتذليل العقبات التي قد تؤثر على العملية الإنتاجية.


وأشار إلى أن المعرض الدائم سيسهم في فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المحلية ورفع قدرتها التنافسية، خاصة مع إمكانية ربطه بمنصات التجارة الإلكترونية ومنصة "مصر الصناعية" الرقمية.


تطوير البنية التحتية بالمناطق الصناعية


وشدد المحافظ على أن المحافظة تعمل وفق خطة متكاملة لتطوير المناطق الصناعية، من خلال تحسين البنية التحتية وتطوير خدمات الطرق والكهرباء والصرف الصحي، بما يدعم خطط التوسع الصناعي وزيادة الإنتاج.


وأوضح أن دعم الصناعة الوطنية يأتي بالتوازي مع جهود تقليل الاعتماد على الواردات، بالتنسيق مع وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدقهلية جمصة وزارة الصناعة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

العدول عن الخطبة واسترداد المهر.. مواد جديدة في مشروع قانون الأسرة الجديد
أخبار مصر

العدول عن الخطبة واسترداد المهر.. مواد جديدة في مشروع قانون الأسرة الجديد

دفاع سارة خليفة يدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها
حوادث وقضايا

دفاع سارة خليفة يدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها
انخفاض الأوفر برايس على السيارات.. هل بدأت موجة تصحيح؟
أخبار السيارات

انخفاض الأوفر برايس على السيارات.. هل بدأت موجة تصحيح؟
بتُهمة "الاختطاف".. إيطاليا تفتح تحقيقًا ضد إسرائيل في واقعة أسطول الصمود
شئون عربية و دولية

بتُهمة "الاختطاف".. إيطاليا تفتح تحقيقًا ضد إسرائيل في واقعة أسطول الصمود
الأزهر يعتمد نتيجة مسابقة حفظ القرآن 2026.. 15 ألف فائز وجوائز 23 مليون
الأزهر

الأزهر يعتمد نتيجة مسابقة حفظ القرآن 2026.. 15 ألف فائز وجوائز 23 مليون

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تفاصيل صلاة الجنازة على الفنان الراحل هاني شاكر.. الموعد والمكان
حصة في الأرض وأسانسير.. الشكل الجديد لشقق سكن لكل المصريين
قانون الأسرة للمسيحيين.. ننشر النص الكامل وأبرز الضوابط
مفاجآت قضية "هابي لاند".. ماذا حدث داخل مكتب المدير؟