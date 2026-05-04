بعد يومين من البحث.. انتشال جثمان شاب غرق في نيل بني سويف

كتب : حمدي سليمان

04:15 م 04/05/2026

شاب غرق في نيل بني سويف

عثرت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة بني سويف على جثمان الشاب "إسلام. أ."، 23 عامًا، بعدما لقي مصرعه غرقًا في مياه نهر النيل بدائرة مركز الواسطى شمال المحافظة.

تفاصيل الواقعة


كانت مديرية أمن بني سويف قد تلقت إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بتعرض شاب للغرق في نهر النيل، وعلى الفور جرى الدفع بقوات الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ، لبدء أعمال البحث.

انتشال الجثمان بعد يومين


انتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى موقع الحادث، وتمكنت من انتشال الجثمان بعد جهود مكثفة استمرت على مدار يومين، قبل نقله إلى المستشفى المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة.

رواية عم الضحية


وقال عم الشاب إن الواقعة تعود إلى يوم السبت الماضي، مؤكدًا أن ملابسات الحادث لا تزال غير واضحة حتى الآن، حيث لا يُعرف كيف سقط في المياه.


وأضاف "في واحد شافه وهو بيغرق، ومن ساعتها بندور عليه لحد ما لقيناه"، وأشار إلى أن الشاب كان يبلغ من العمر 23 عامًا، وكان عريسًا جديدًا لم يمضِ على زواجه سوى 10 أشهر، كما أن زوجته حامل، ما زاد من حجم المأساة التي تعيشها الأسرة.

بني سويف النيابة العامة النيل

