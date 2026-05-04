رئيس هيئة تنمية الصعيد يتفقد عددا من المشروعات في بني سويف

كتب : حمدي سليمان

04:26 م 04/05/2026
    رئيس هيئة تنمية الصعيد يتفقد عددا من المشروعات (4)
    رئيس هيئة تنمية الصعيد يتفقد عددا من المشروعات (2)
    رئيس هيئة تنمية الصعيد يتفقد عددا من المشروعات (3)

أجرى اللواء مهندس عمرو عبد المنعم، رئيس هيئة تنمية الصعيد، جولة ميدانية بمحافظة بني سويف، وذلك لمتابعة سير العمل والوقوف على معدلات التنفيذ بعدد من المشروعات التنموية والخدمية التي تنفذها الهيئة، في إطار جهود الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات وتحقيق التنمية المستدامة بمحافظات الصعيد.

متابعة تطوير الوحدة الصحية بميدوم

وشملت الجولة تفقد أعمال التطوير الجارية بالوحدة الصحية بقرية ميدوم التابعة لمركز الواسطى، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، حيث تابع رئيس الهيئة معدلات التنفيذ وآخر مستجدات الأعمال.

وأكد على أهمية الإسراع في الانتهاء من المشروع وفق أعلى معايير الجودة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتلبية احتياجات أهالي القرية والمناطق المجاورة.

دعم الحرف التراثية وتمكين الحرفيين

كما تفقد رئيس الهيئة مركز تنمية المهارات الحرفية والتراثية التابع للهيئة بقرية ميدوم، والذي يُعد من المشروعات المهمة الهادفة إلى الحفاظ على الحرف التراثية وتمكين الحرفيين اقتصاديًا، ودعم الصناعات اليدوية المميزة بمحافظات الصعيد، واطّلع على المنتجات اليدوية والتراثية التي يقدمها المركز، مشيرًا إلى مشاركة تلك المنتجات ضمن فعاليات معرض بازار صعيد مصر، والذي يُنظم بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، تمهيدًا لافتتاحه قريبًا.

توجه استراتيجي لدعم التنمية بالصعيد

وأكد رئيس الهيئة أن هيئة تنمية الصعيد تولي اهتمامًا كبيرًا بالمشروعات التنموية والإنتاجية، التي تسهم في توفير فرص العمل وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب الحفاظ على الهوية التراثية والحرف التقليدية التي تتميز بها محافظات الصعيد.

حضور رسمي موسع

جاءت الجولة بحضور عدد من قيادات الهيئة ومسؤولي الجهات المعنية، إلى جانب الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بمحافظة بني سويف.

الخطوط الـ3.. مصراوي يكشف تعديلات في تشكيل الزمالك أمام سموحة
سعر الدولار يرتفع مقابل الجنيه في 7 بنوك مع ختام تعاملات اليوم
بينهن حنان ترك وزينة.. فنانات شاركن هاني شاكر بطولة أغانيه المصورة
الغندور يثير الجدل برسالة غامضة: "مش بتليفون رئيس إنبي ولا سموحة"
بتُهمة "الاختطاف".. إيطاليا تفتح تحقيقًا ضد إسرائيل في واقعة أسطول الصمود
