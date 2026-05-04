قضت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة الخامسة، اليوم الإثنين، بالإعدام شنقًا على شاب، لاتهامه بإنهاء حياة جاره في مدينة كفر الدوار، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، معتقدًا خلافًا للحقيقة أن المجني عليه يمارس أعمال سحر وشعوذة ضده.

هيئة المحكمة

صدر الحكم برئاسة المستشار عصام محمد عبده السيد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد رمضان الصافي السيد جعفر، إسماعيل محمد علي إسماعيل دبوس، عماد عاطف عبد السميع علي فرج.

تفاصيل الواقعة

كشفت التحقيقات أن المتهم، محمد إبراهيم، فني سيراميك، بيت النية وعقد العزم على قتل المجني عليه محمد موسى، بدافع اعتقاده بتعرضه لأعمال سحر تسببت في مرضه وأذاه النفسي.

أعد المتهم سكينين، وتربص بالمجني عليه، وما إن ظفر به حتى سدد له طعنة قوية في الرقبة، أعقبها بأخرى في يده اليسرى، قاصدًا إزهاق روحه، ليسقط غارقًا في دمائه أمام المارة.

شهادات الشهود

أكدت شيماء م. ع، ربة منزل، رؤيتها للمتهم حال إشهاره سكينين في وجه المجني عليه والتعدي عليه، فيما أقر إسلام م. ع، بائع خضار، بمشاهدته المتهم يسدد طعنة استقرت في يد الضحية عقب ذبحه، دون تمكن أحد من إنقاذه.

تقرير الطب الشرعي

أثبت التقرير أن الوفاة نتجت عن جرح قطعي ذبحي حيوي بالعنق، تسبب في قطع الأوعية الدموية الرئيسية وحدوث نزيف دموي غزير أدى إلى الوفاة، وهي إصابة تتفق مع الأداة المستخدمة.

اعترافات المتهم والإجراءات القانونية

أقر المتهم تفصيليًا بارتكاب الواقعة خلال التحقيقات، وجرى تمثيل الجريمة بالمعاينة التصويرية، فيما وجهت له النيابة تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار وفقًا للمادة 230 من قانون العقوبات.