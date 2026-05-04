العثور على جثة فتاة ملقاة على طريق بنها الحر بالقليوبية

كتب : أسامة علاء الدين

03:02 م 04/05/2026

في واقعة غامضة شهدها الطريق الحر “شبرا بنها” بمحافظة القليوبية، عثرت الأجهزة الأمنية على جثة فتاة ملقاة على جانب الطريق، ما أثار حالة من الاستنفار الأمني وانتقلت قوات الشرطة إلى موقع البلاغ لفحص الملابسات، بينما تولت النيابة العامة التحقيق لكشف أسباب وملابسات الحادث.

بلاغ لأجهزة الأمن

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثة فتاة ملقاة على الطريق الحر شبرا بنها في الاتجاه المؤدي إلى محافظة القاهرة، بنزلة الزقازيق.

انتقال الأجهزة الأمنية

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وبالفحص والمعاينة الأولية تبين وجود جثة لفتاة ملقاة على جانب الطريق.

هوية المجني عليها

وتبين من التحريات الأولية أن الجثة لفتاة تُدعى “علياء. ع. ف” من إحدى قرى مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية.

نقل الجثمان والتحقيقات

تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى بنها التعليمي تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيق في الواقعة، وكلفت الطب الشرعي بإعداد تقرير لبيان سبب الوفاة.

تحريات مكثفة لكشف الملابسات

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بعمل التحريات اللازمة حول الواقعة وظروفها وملابساتها، تحت إشراف اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي.

تحرير محضر بالواقعة

وتم تحرير محضر بالواقعة رقم 4313 إداري مركز بنها، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

القليوبية بنها النيابة العامة

