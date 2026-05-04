رحل المطرب هاني شاكر عن عالمنا متأثراً بالأزمات الصحية التي عانى منها منذ مارس الماضي، وذلك بعدما وضع اللمسات النهائية على أحدث مشاريعه الغنائية.

وتحدثت الشاعرة هالة الزيات، في تصريح خاص لـ "مصراوي"، عن كواليس الأغنية التي تُعد الأخيرة في مشوار المطرب الراحل هاني شاكر.

تفاصيل أغنية هاني شاكر الأخيرة



قالت هالة الزيات: "تعاونت مع الملحن أحمد زعيم في الأغنية، ومنذ حوالي 4 أشهر قام بعرضها على المطرب الراحل هاني شاكر، ونالت بالفعل إعجابه ورحب بتقديمها".

وتابعت: "كنت سعيدة جداً بهذا التعاون، وبالطبع فخورة بأن تكون لي أغنية في مشوار مطربنا الكبير، خاصة أنه لم يطلب أي تعديل على كلمات الأغنية، وسجلها بالفعل قبل الأزمة الصحية التي عانى منها، وكان سعيداً جداً بها".

وأوضحت: "الأغنية بعنوان (مبقتش أنام)، وهي من ألحان أحمد زعيم، وتوزيع عمرو عبد الفتاح، وهندسة صوت ماهر صلاح".

وفاة هاني شاكر



يُذكر أن المطرب هاني شاكر رحل عن عالمنا عن عمر ناهز 73 عاماً، بعد مشوار فني حافل أثرى به الساحة الغنائية، وفرض وجوده كأحد أبرز رموزها في مصر والعالم العربي، وهو ما جعل الجمهور يمنحه لقب "أمير الغناء العربي".

