إحالة مسؤول الوحدة المحلية بمنشأة سلطان في المنوفية للتحقيق

كتب : أحمد الباهي

12:56 م 04/05/2026

الوحدة المحلية بمنشأة سلطان

قرر سامي سرور رئيس مركز ومدينة منوف اليوم الإثنين إحالة مسؤول النوبتجية بالوحدة المحلية بمنشأة سلطان للتحقيق، عقب جولة تفقدية مفاجئة لمتابعة انتظام سير العمل خلال الفترة الليلية.

جولة مفاجئة تكشف التقصير

كشف المرور الميداني عدم تواجد المسؤول بمقر عمله أثناء النوبتجية، بما يمثل تقصيرًا في أداء الواجبات الوظيفية المكلف بها، ومخالفة لضوابط العمل والانضباط الإداري.

تشديد على الانضباط

أكد رئيس المركز والمدينة عدم التهاون مع أي تقصير يمس مصلحة المواطنين أو يخل بنظام العمل، مشددًا على استمرار تنفيذ الجولات المفاجئة في مختلف الأوقات لضبط الأداء داخل الوحدات المحلية.

رفع كفاءة الخدمات

تأتي هذه الإجراءات في إطار خطة المتابعة المستمرة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الانضباط الوظيفي بكافة القطاعات الخدمية بنطاق مركز ومدينة منوف.

