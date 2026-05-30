تحولت لهيكل معدني وخردة.. النيران تلتهم "ميكروباص" داخل مغسلة في أسيوط -صور

كتب : محمود عجمي

01:52 م 30/05/2026
    النيران تلتهم سيارة ميكروباص داخل مغسلة بأسيوط (6)
    النيران تلتهم سيارة ميكروباص داخل مغسلة بأسيوط (1)
    النيران تلتهم سيارة ميكروباص داخل مغسلة بأسيوط (4)
    النيران تلتهم سيارة ميكروباص داخل مغسلة بأسيوط (3)
    النيران تلتهم سيارة ميكروباص داخل مغسلة بأسيوط (2)

نجحت قوات الحماية المدنية بمحافظة أسيوط، اليوم السبت، في إخماد حريق مروع شب في سيارة "ميكروباص" أثناء تواجدها داخل إحدى مغاسل السيارات بمركز ومدينة أبنوب، وذلك دون تسجيل أية إصابات أو خسائر بشرية في الأرواح.

تفحم المركبة بالكامل

وأسفر الحادث عن التهام النيران للمركبة بالكامل، حيث كانت خالية من الركاب وقت اندلاع الحريق، مما أدى إلى تفحمها وتحولها إلى هيكل معدني وخردة بفعل شدة النيران المتصاعدة.

استجابة أمنية عاجلة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطاراً من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغ من أهالي المنطقة باندلاع النيران في سيارة داخل مغسلة بمدينة أبنوب.

محاصرة النيران قبل تمددها

وفور تلقي البلاغ، تم الدفع بسيارات الإطفاء التابعة لرجال الحماية المدنية، والتي تعاملت مع الموقف باحترافية، وتمكنت من محاصرة بؤرة النيران وإخمادها بنجاح، للحيلولة دون امتداد ألسنة اللهب إلى الكتلة السكنية والمحال التجارية المجاورة.

اتخاذ الإجراءات القانونية

وعقب السيطرة التامة على الموقف وتبريد موقع الحادث، حرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة، لمباشرة التحقيقات للوقوف على ملابسات وأسباب اندلاع الحريق وانتداب المعمل الجنائي.

حريق ميكروباص أسيوط أبنوب الحماية المدنية

