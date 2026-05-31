سرادق بسجادة حمراء.. حمو بيكا يستعد لتلقي العزاء في والده بالإسكندرية– فيديو وصور

كتب : محمد عامر , محمد البدري

04:53 م 31/05/2026
يستعد مؤدي المهرجانات حمو بيكا لتلقي واجب العزاء في والده، مساء اليوم الأحد، في سرادق بالشارع الجديد بمنطقة البيطاش بحي العجمي غربي الإسكندرية.

سرادق عزاء والد حمو بيكا

وأقام حمو بيكا سرادق عزاء كبير في الشارع المشار إليه استعدادًا لاستقبال المعزيين، وذلك بعد الانتهاء من دفن والده، عقب ظهر اليوم، بمقابر العمود بمنطقة كرموز.

شارك في جنازة مؤدي المهرجانات حمو بيكا عدد من المطربين الشعبيين بمسجد العمري بمنطقة كرموز من بينهم المطرب الشعبي أحمد شيبة والمطرب رضا البحراوي والمطرب محمود الليثي.

صلاة الجنازة على والد حمو بيكا

وأدُيت صلاة الجنازة على الراحل قبل أن ينقل الجثمان ليوارى الثرى بمقابر الأسرة بمدافن العمود، فيما من المقرر أن يتلقى حمو بيكا العزاء مساء اليوم في منطقة البيطاش بالإسكندرية.

وفاة والد مؤدي المهرجانات حمو بيكا

كان والد مؤدي المهرجانات حمو بيكا، توفى أمس رابع أيام عيد الأضحى المبارك وأعلن خبر الوفاة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

حمو بيكا ينعى والده

وشارك حمو بيكا جمهوره الخبر من خلال منشور عبر حسابه، ونشر صورة تجمعه بوالده، وعلق قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون توفي إلى رحمة الله تعالى أبويا الحاج أنور".

الجمهور يواسي حمو بيكا

وانهالت عليه التعليقات من الجمهور الذي حرص على مواساته:" الف رحمة، ربنا يغفرله، ربنا يصبركم، رحل في أيام جميلة".

ديو يجمع حمو بيكا وعبد الباسط حمودة

وعلى الجانب الآخر، كان يستعد مؤدي المهرجانات حمو بيكا لخوض تجربة غنائية جديدة، من خلال ديو جديد يجمعه بالمطرب الشعبي عبدالباسط حمودة، حيث ظهر داخل أحد الاستوديوهات أثناء التحضير للأغنية الجديدة، المقرر أن ترى النور رسميًا مع بداية شهر يونيو المقبل.

