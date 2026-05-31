استخدموا المنجل والعصي.. إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بدكرنس بالدقهلية

كتب : رامي محمود

06:22 م 31/05/2026

مشاجرة ارشيفية

أصيب 3 أشخاص بجروح متفرقة إثر وقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص بسبب مشادة كلامية تطورت إلى اعتداء، استخدم خلالها منجل وعصي، بمنطقة كوبري المحكمة بنطاق مركز دكرنس بمحافظة الدقهلية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، بقيادة اللواء عصام هلال مدير الأمن، إخطارًا من اللواء محمد عز مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة دكرنس من شرطة النجدة بوقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص.

وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة نتيجة مشادة كلامية، استخدم خلالها أطرافها "منجل" وعصي، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، وهم: محمد علي عوض، 33 عامًا، مصاب بجرح قطعي بالكف الأيمن، أحمد عوض سليمان، 63 عامًا، مصاب بكدمة بالذراع الأيسر، وجرح قطعي بفروة الرأس، وكدمة بالعين اليسرى، محمد أحمد راشد إبراهيم، 55 عامًا، مصاب بجرح بفروة الرأس.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى دكرنس العام لتلقي العلاج اللازم، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتورطين في الواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

