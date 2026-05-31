أصيب 3 أشخاص بجروح متفرقة إثر وقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص بسبب مشادة كلامية تطورت إلى اعتداء، استخدم خلالها منجل وعصي، بمنطقة كوبري المحكمة بنطاق مركز دكرنس بمحافظة الدقهلية.

مشادة تتحول إلى مشاجرة عنيفة بدكرنس

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، بقيادة اللواء عصام هلال مدير الأمن، إخطارًا من اللواء محمد عز مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة دكرنس من شرطة النجدة بوقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص.

إصابة 3 أشخاص في الواقعة

وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة نتيجة مشادة كلامية، استخدم خلالها أطرافها "منجل" وعصي، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، وهم: محمد علي عوض، 33 عامًا، مصاب بجرح قطعي بالكف الأيمن، أحمد عوض سليمان، 63 عامًا، مصاب بكدمة بالذراع الأيسر، وجرح قطعي بفروة الرأس، وكدمة بالعين اليسرى، محمد أحمد راشد إبراهيم، 55 عامًا، مصاب بجرح بفروة الرأس.

نقل المصابين وضبط الجناة

جرى نقل المصابين إلى مستشفى دكرنس العام لتلقي العلاج اللازم، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتورطين في الواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.