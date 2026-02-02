إعلان

أسوان تحصد جائزة مدينة العام السياحية لعام 2026

كتب : إيهاب عمران

03:49 م 02/02/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    اقبال سياحى كبير فى أسوان
  • عرض 6 صورة
    رحلات المراكب الشراعية وسط نهر النيل بأسوان
  • عرض 6 صورة
    محافظة أسوان
  • عرض 6 صورة
    مدينة أسوان
  • عرض 6 صورة
    الفنادق العائمة والمراكب الشراعية بأسوان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، اليوم الاثنين، حصول محافظة أسوان على جائزة مدينة العام السياحية للعام 2026، بعد أن حصدت أكبر عدد من أصوات الدول الأعضاء في منافستها مع 3 مدن أخرى من أذربيجان وإيران وباكستان.

وأكد اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، أن الفوز يعكس مكانة "زهرة الجنوب" ومقوماتها السياحية والاقتصادية والثقافية والتراثية المتنوعة، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعزز حضور أسوان على الخريطة السياحية المحلية والدولية.

وجّه محافظ أسوان شكره لوزارة الخارجية والهجرة ووزارة السياحة والآثار على دعمهم الكامل لملف ترشيح المدينة، موضحًا أن الملف ركز على التنوع السياحي في أسوان وقدرتها على جذب الأفواج السياحية من مختلف الجنسيات من خلال أنماط متعددة تشمل السياحة الثقافية والأثرية والبيئية والترفيهية والعلاجية والنيلية، إضافة إلى سياحة السفاري والصيد ومراقبة الطيور.

وأشار كمال إلى أن الجائزة تمثل فرصة لتعزيز قطاع السياحة بالمحافظة وتشجيع الاستثمارات السياحية، مؤكداً استمرار العمل على تطوير البنية التحتية والخدمات السياحية لاستقبال المزيد من الزوار المحليين والأجانب.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

منظمة الدول الثماني النامية محافظة أسوان أذربيجان إيران باكستان إسماعيل كمال محافظ أسوان

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

قاتل صامت يهدد قلبك ودماغك وكليتيك.. 3 أعراض لا تتجاهلها
نصائح طبية

قاتل صامت يهدد قلبك ودماغك وكليتيك.. 3 أعراض لا تتجاهلها
الإمارات تُكذب الصحف الإسرائيلية: إدارة غزة للفلسطينيين فقط
شئون عربية و دولية

الإمارات تُكذب الصحف الإسرائيلية: إدارة غزة للفلسطينيين فقط
بعد مأساة الطفل محمد.. تحرك عاجل بجنوب سيناء لمواجهة أزمة الكلاب الضالة
أخبار المحافظات

بعد مأساة الطفل محمد.. تحرك عاجل بجنوب سيناء لمواجهة أزمة الكلاب الضالة
أول كسوف شمسي لعام 2026 يجلب الحظ المالي لهذه الأبراج
علاقات

أول كسوف شمسي لعام 2026 يجلب الحظ المالي لهذه الأبراج

تحرك حكومي جديد بشأن حماية الأطفال من المحتوى الضار
أخبار مصر

تحرك حكومي جديد بشأن حماية الأطفال من المحتوى الضار

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أزمة نقص كاش في ماكينات البنوك.. ما الأسباب؟
الرقم القومي العقاري والإيجار القديم.. إطلاق التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2027
خسر 220 جنيها.. هبوط حاد في سعر الذهب اليوم
ارتدوا الكمامة.. الأرصاد: أجواء مغبرة وأتربة خلال ساعات