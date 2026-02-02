أسوان تحصد جائزة مدينة العام السياحية لعام 2026

أعلنت منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، اليوم الاثنين، حصول محافظة أسوان على جائزة مدينة العام السياحية للعام 2026، بعد أن حصدت أكبر عدد من أصوات الدول الأعضاء في منافستها مع 3 مدن أخرى من أذربيجان وإيران وباكستان.

وأكد اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، أن الفوز يعكس مكانة "زهرة الجنوب" ومقوماتها السياحية والاقتصادية والثقافية والتراثية المتنوعة، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعزز حضور أسوان على الخريطة السياحية المحلية والدولية.

وجّه محافظ أسوان شكره لوزارة الخارجية والهجرة ووزارة السياحة والآثار على دعمهم الكامل لملف ترشيح المدينة، موضحًا أن الملف ركز على التنوع السياحي في أسوان وقدرتها على جذب الأفواج السياحية من مختلف الجنسيات من خلال أنماط متعددة تشمل السياحة الثقافية والأثرية والبيئية والترفيهية والعلاجية والنيلية، إضافة إلى سياحة السفاري والصيد ومراقبة الطيور.

وأشار كمال إلى أن الجائزة تمثل فرصة لتعزيز قطاع السياحة بالمحافظة وتشجيع الاستثمارات السياحية، مؤكداً استمرار العمل على تطوير البنية التحتية والخدمات السياحية لاستقبال المزيد من الزوار المحليين والأجانب.