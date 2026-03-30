إيران ترفض طرد سفيرها من لبنان وتؤكد استمراره في مهامه

كتب : وكالات

12:44 م 30/03/2026

أعلنت إيران تمسكها ببقاء سفيرها في لبنان، رغم قرار السلطات اللبنانية اعتباره شخصًا غير مرغوب فيه ومنحه مهلة لمغادرة البلاد.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، خلال مؤتمر صحفي، إن السفير الإيراني "سيواصل عمله في بيروت وسيبقى موجودًا هناك"، مؤكدًا أن السفارة الإيرانية تواصل نشاطها بشكل طبيعي.
ويتمسك السفير الإيراني المعين لدى لبنان محمد رضا شيباني بالبقاء في بيروت، رغم انتهاء المهلة التي حددتها وزارة الخارجية اللبنانية لمغادرته.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر دبلوماسي إيراني قوله إن شيباني لن يغادر لبنان، مشيرًا إلى أن القرار يأتي في ظل دعم من أطراف سياسية داخلية، بينها رئيس مجلس النواب نبيه بري و"حزب الله".


وكانت وزارة الخارجية اللبنانية قد قررت، في منتصف مارس الجاري، سحب الموافقة على اعتماد السفير الإيراني محمد رضا رؤوف شيباني، استنادًا إلى اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، مع منحه مهلة 15 يومًا للمغادرة، على خلفية اتهامات بالتدخل في الشؤون الداخلية وإجراء لقاءات دون تنسيق رسمي.

وأثار القرار تباينًا في المواقف داخل لبنان، حيث دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى التراجع عنه، في حين أشارت مصادر رسمية إلى أن الرئاسة لم تكن على علم مسبق بقرار الطرد، وأن التوجه كان يقتصر على توجيه إنذار للسفير.

ورغم انتهاء المهلة المحددة، لا يزال السفير الإيراني في بيروت، ما يعكس تصاعد التوتر الدبلوماسي بين البلدين.

وفي هذا السياق، انتقد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر الحكومة اللبنانية، معتبرًا أن بقاء السفير الإيراني يعكس نفوذ طهران داخل لبنان.

