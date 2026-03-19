وزير الخزانة الأمريكي: قد نعفي شحنات نفط إيرانية من العقوبات

كتب : وكالات

03:53 م 19/03/2026

وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت

قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، إن الولايات المتحدة قد ترفع العقوبات عن النفط الإيراني العالق على الناقلات خلال الأيام القادمة في محاولة لخفض أسعار النفط.

وأضاف بيسنت في مقابلة مع قناة فوكس نيوز الأمريكية، بمعنى آخر، سنستخدم البراميل الإيرانية ضد الإيرانيين للحفاظ على انخفاض السعر خلال الأيام العشرة إلى الأربعة عشر القادمة بينما نواصل هذه الحملة. لدينا الكثير من الأدوات، وما زال هناك الكثير مما يمكننا فعله".

وقد ارتفعت أسعار النفط والغاز منذ بدء الحرب قبل حوالي ثلاثة أسابيع.

وتوعدت إيران بتصعيد هجماتها ضد البنية التحتية للطاقة في الخليج إذا تعرضت منشآتها لمزيد من الاستهداف، مؤكدة أن أي هجوم جديد سيقابل برد أشد قد يصل إلى التدمير الكامل.

سكوت بيسنت الولايات المتحدة إيران أمريكا

