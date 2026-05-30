أعلن مقر خاتم الأنبياء التابع للحرس الثوري الإيراني، إلزام جميع السفن وناقلات النفط بسلوك المسارات التي تحددها إيران عند العبور من مضيق هرمز.

وأكد المقر في بيان، ضرورة حصول السفن كافة على ترخيص مسبق من بحرية الحرس الثوري، محذرا من أن أي مخالفة لمقررات العبور ستعرض أمن مرور السفن المخالفة لخطر جدي.

إدارة مضيق هرمز والتحذيرات العسكرية

وجهت القوات الإيرانية تحذيرا صريحا من أن أي إجراء تتخذه سفن عسكرية للتدخل في إدارة مضيق هرمز سيجعلها هدفا مباشرا لها، مشددة على أنها تدير الممر الملاحي باقتدار كامل وحزم.

انقسام داخلي بشأن الاتفاق مع واشنطن

وكشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، عن معركة سياسية داخلية في طهران، حيث تسعى مجموعة من التيار المتشدد إلى تقويض المفاوضات الرامية لإنهاء الأعمال العدائية.

وأوضحت الصحيفة أن هذا التيار المعارض استخدم وسائل الإعلام الرسمية والتجمعات والخطابات العلنية والخاصة لعرقلة مسار أي اتفاق محتمل، في وقت كانت تبدو فيه إيران وأمريكا على وشك التوصل إلى تفاهمات هذا الأسبوع.

موقف البيت الأبيض وتصريحات قاليباف

ذكرت الصحيفة الأمريكية نقلا عن مسؤول أمريكي رفيع، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقد اجتماعا استمر ساعتين مع أعضاء حكومته في غرفة العمليات بالبيت الأبيض، دون اتخاذ قرار نهائي بشأن الإعلان عن اتفاق فعلي.

من جانبه، شدد كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف على أن طهران لا تثق بواشنطن، مؤكدا أنه لن يتم اتخاذ أي خطوة إيرانية قبل أن يتحرك الطرف الآخر أولا.