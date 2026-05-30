رئيس الرابطة الطبية الأوروبية: التشخيص المبكر أنقذ أول حالة إيبولا بالكونغو

كتب : حسن مرسي

07:26 م 30/05/2026

الدكتور فؤاد عودة رئيس الرابطة الطبية الأوربية

أكد الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، أن خروج أول حالة شفاء من فيروس إيبولا من الحجر الصحي في الكونغو يمثل خبرًا سارًا، ويعكس أهمية التشخيص المبكر في مواجهة هذا المرض الخطير.

وأضاف "عودة" خلال مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المتحور الجديد من إيبولا يبدو أقل خطورة من حيث الأعراض، موضحًا أن هناك أدوية مضادة للفيروسات يمكن أن تساعد في العلاج رغم عدم توفر لقاح حتى الآن.

المريض الذي تماثل للشفاء جرى تشخيصه في الساعات الأولى من إصابته

أشار رئيس الرابطة الطبية الأوروبية إلى أن المريض الذي تماثل للشفاء جرى تشخيصه في الساعات الأولى من إصابته، وهو ما ساعد على السيطرة على الأعراض ومنع تطورها إلى مراحل متقدمة قد تهدد الحياة.

وتابع أن "التشخيص المبكر بيساعدنا نتجنب الأعراض المتأخرة الخطيرة زي النزيف الداخلي والخارجي اللي نسبة الوفاة فيه بتوصل لـ60% من المصابين"، مشددًا على أن السرعة في التشخيص هي مفتاح النجاة.

وشدد الدكتور فؤاد عودة على أن فترة الحضانة تختلف بحسب عمر المصاب وحالته الصحية، خاصة إذا كان يعاني من أمراض في جهاز المناعة أو السرطان، وتتراوح عادة بين يومين و21 يومًا حسب كل حالة.

وأكد رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية على أن الاستمرار في تعزيز قدرات التشخيص المبكر يعد السبيل الأمثل لمواجهة الفيروس والحد من خطورته على حياة المصابين، داعيًا الدول إلى تبادل الخبرات في هذا المجال.

