بعد التبرع بممتلكاتها.. سيدة بالمنوفية تفتتح مركزًا خيريًا لعلاج الأورام (صور)

كتب : أحمد الباهي

09:28 م 03/05/2026
    الحاجة انتصار
    تحمع نسوة القرية مع انتهاء تجهيز المركز
    أثناء استقبال السيدة للضيوف

شهدت قرية ميت موسى التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، اليوم الأحد، أجواء احتفالية مميزة تزامنًا مع افتتاح مركز الحاج مختار الطبي لعلاج الأورام، وسط حضور واسع من الأهالي وزفة بلدي جابت شوارع القرية.

زفة بلدي واحتفالات

شعبية عمّت أجواء الفرحة شوارع القرية، حيث شارك الأهالي في الاحتفال بالافتتاح، واحتشدت السيدات في مقدمة المشهد، فيما حرص عدد كبير من الرجال على مشاركة أسرهم في هذه اللحظة الإنسانية، تعبيرًا عن تقديرهم لصاحبة المبادرة.

قصة مبادرة إنسانية

استثنائية جاء إنشاء المركز تنفيذًا لوصية زوج السيدة الراحل، حيث قامت السيدة انتصار غنيم بالتبرع بكامل ممتلكاتها ومدخراتها، بما في ذلك منزلها وأرضها ومصوغاتها الذهبية، لتأسيس هذا الصرح الطبي الخيري المخصص لعلاج مرضى الأورام.

خدمات طبية لدعم المرضى

يستهدف المركز تقديم خدمات طبية لمرضى الأورام داخل القرية والمناطق المجاورة، سواء مجانًا أو بأسعار رمزية، في إطار مبادرة إنسانية تهدف لتخفيف الأعباء عن المرضى وأسرهم، خاصة غير القادرين.

