تشهد محافظة المنيا، اليوم الأحد، انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، بعد موجة من الطقس الحار شهدتها المحافظة خلال يومي الجمعة والسبت الماضيين.

انخفاض درجات الحرارة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية انخفاض درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بقيم تتراوح بين 6 و7 درجات، مع فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة، ونشاط ملحوظ للرياح على عدد من المناطق.

درجات الحرارة المتوقعة بالمنيا

وسجلت درجات الحرارة بمحافظة المنيا، وفقًا لبيان هيئة الأرصاد الجوية، 30 درجة مئوية للعظمى، و16 درجة للصغرى، وسط أجواء أقل حرارة مقارنة بالأيام الماضية.