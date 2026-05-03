صعود جماعى لمؤشرات البورصة في بداية جلسة اليوم الأحد

كتب : ميريت نادي

10:52 ص 03/05/2026

البورصة المصرية

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.25% عند مستوى 51895 نقطة، في بداية جلسة اليوم الأحد.

وصعد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.79%، وارتفع مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.74%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 انخفض 1.19% عند مستوى 51760 نقطة، بختام جلسة الخميس الماضي.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا ببداية جلسة البورصة اليوم

يتصدر سهم حق اكتتاب شركة الإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي جديد-2 الأكثر ارتفاعًا في بداية جلسة اليوم، ويليه سهم الإسكندرية للخدمات الطبية - المركز الطبى الجديد - الإسكندرية.

الأسهم الأكثر انخفاضًا ببداية جلسة البورصة اليوم

يتصدر شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب) الأكثر انخفاضًا في بداية جلسة اليوم، ويليه سهم مصر للزيوت و الصابون.

