استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم الأحد 3-5-2026، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

يرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 10 جنيهات و25 جنيهًا.

البطاطس تتراوح بين 6 و9 جنيهات.

البصل الأحمر يتراوح بين 4 و7 جنيهات.

البصل الأبيض يتراوح بين 6 و10 جينهات.

الكوسة تتراوح بين 10 جنيهات و15 جنيهًا.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 9 جنيهات و15 جنيهًا.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 17 و25 جنيهًا.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 13 و23 جنيهًا.

الخيار الصوب يتراوح بين 12 و18 جنيهًا.

الخيار البلدي يتراوح بين 10 جنيهات و14 جنيهًا.

أسعار الفاكهة

كانتلوب يتراوح بين 7 جنيهات و11 جنيهًا.

برتقال صيفي يتراوح بين 10 جنيهات و14 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 14 و22 جنيهًا.