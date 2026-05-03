تنطلق فعاليات مهرجان السينما الأوروبية بالإسكندرية لعام 2026، في نسخته الخامسة على التوالي، خلال الفترة من اليوم حتى 6 يونيو المقبل، بدعم وتنسيق من بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر برئاسة السفيرة أنجلينا إيخهورست، وبمشاركة سفارات دول الاتحاد الأوروبي.

ويضم المهرجان 27 فيلمًا أوروبيًا تُعرض في عدد من المواقع الثقافية بمدينة الإسكندرية، في إطار دعم التبادل الثقافي وتعزيز الحوار الفني بين الشعوب.

عروض مجانية بمراكز ثقافية دولية

وتستضيف مجموعة من المراكز الثقافية الأوروبية والمحلية عروض الأفلام، من بينها المعهد الثقافي الإسباني "ثربانتس"، والمعهد الثقافي الألماني "جوته"، والمعهد الفرنسي، والمعهد اليوناني، إلى جانب القنصلية الفخرية الإيطالية، ومركز الجزويت الثقافي، ومؤسسة أناليند.

وأكد منظمو المهرجان أن جميع العروض ستكون مجانية للجمهور، مع تنظيم نقاشات تفاعلية عقب بعض العروض بمشاركة متخصصين وخبراء في مجال السينما.

افتتاح رسمي بحضور دبلوماسي وفني

ومن المقرر أن يُفتتح المهرجان اليوم الأحد 3 مايو بمقر المعهد الفرنسي، بحضور السفيرة أنجلينا إيخهورست، وعدد من الدبلوماسيين الأوروبيين وصناع الأفلام الشباب.

كما يشارك الممثل والمخرج أحمد مجدي بصفته سفيرًا للنوايا الحسنة، ضمن فعاليات الافتتاح التي تستمر عروضها حتى 6 يونيو بالمراكز الثقافية المشاركة.

فيلم إسباني يفتتح العروض

ويشهد حفل الافتتاح عرض فيلم "أنا نيفينكا"، المقدم من سفارة إسبانيا، وهو عمل درامي من إخراج إيثيار بولايين، يستعرض القصة الحقيقية لـ"نيفينكا فرنانديز" وقضيتها المتعلقة بالتحرش في بيئة العمل، مسلطًا الضوء على قضايا العدالة الاجتماعية وحقوق المرأة.

ورش تدريبية لصناع الأفلام الشباب

وعلى هامش المهرجان، ينظم مركز الجزويت الثقافي، بدعم من بعثة الاتحاد الأوروبي، ورشة عمل تمتد لستة أيام، يقدمها عدد من صناع الأفلام السكندريين، بهدف تدريب الشباب على تقنيات صناعة الأفلام القصيرة ودعم المواهب الناشئة في المجال السينمائي.