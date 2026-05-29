بالصور- الحزن يسيطر على منى زكي وابنتها خلال وداع والدة أحمد حلمي

كتب : أسامة علاء الدين

02:26 م 29/05/2026
    ظهور مؤثر لـ منى زكي وابنتها في جنازة والدة أحمد حلمي ببنها (2)
    ظهور مؤثر لـ منى زكي وابنتها في جنازة والدة أحمد حلمي ببنها (1)

شهد مسجد ناصر بمدينة بنها حضورًا مؤثرًا للفنانة منى زكي، التي حرصت على التواجد ومساندة زوجها الفنان أحمد حلمي في مصابه الأليم، خلال مراسم تشييع جثمان والدته التي وافتها المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.

منى زكي تساند أحمد حلمي في وداع والدته

وبدت علامات التأثر والوجوم واضحة على وجه الفنانة منى زكي وابنتها "لي لي" أثناء توديع الراحلة، في حين ظهر الفنان أحمد حلمي داخل المسجد وهو يجلس بجوار النعش في حالة من الصدمة والحزن الشديد على فراق والدته.

أجواء مؤثرة بحضور العائلة والمقربين

واتسمت مراسم صلاة الجنازة بأجواء من الحزن والهدوء، حيث اقتصر الحضور على عدد محدود من أفراد الأسرة، والأقارب، والمقربين الذين توافدوا على المسجد لمواساة الفنان أحمد حلمي ومؤازرته في هذا الموقف العصيب.

تفاصيل الوفاة بعد وعكة صحية

وكانت الأسرة قد استلمت جثمان الراحلة السيدة "سمية" من أحد مستشفيات مدينة بنها، عقب وفاتها متأثرة بوعكة صحية ألمّت بها خلال الأيام الماضية جراء أمراض الشيخوخة، حيث رحلت عن عالمنا عن عمر ناهز 87 عامًا.

