أول رد من محافظة سوهاج على توقف وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى الهلال

خرج جثمان والدة الفنان أحمد حلمي من مستشفى دار الطب بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، بعد الانتهاء من الإجراءات الرسمية الخاصة بتسليمه إلى الأسرة، تمهيدًا لتشييعه إلى مثواه الأخير.

حالة من الحزن بين الأسرة

وسادت حالة من الحزن بين أفراد الأسرة والأقارب أثناء استلام الجثمان، وسط أجواء من الصمت والانكسار، وحرص الجميع على مرافقة الجثمان في لحظاته الأخيرة.

التوجه إلى مسجد ناصر لصلاة الجنازة

ومن المقرر أن تتجه الأسرة إلى مسجد ناصر بمدينة بنها، لأداء صلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة، في حضور محدود يقتصر على الأسرة والأقارب.

الدفن بمقابر الشموت

كما تستعد الأسرة لدفن الجثمان في مقابر الشموت بمدينة بنها، على أن تقتصر مراسم الجنازة على الصلاة والتشييع فقط دون إقامة عزاء موسع، احترامًا لظروف الأسرة وخصوصية الموقف.