سيطر الحزن على الفنان أحمد حلمي داخل مسجد ناصر بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، قبل أداء صلاة الجنازة على والدته، وسط أجواء مؤثرة خيمت على المكان.

تفاصيل تشييع جنازة والدة أحمد حلمي

وشهدت صلاة الجنازة حضورًا محدودًا من أفراد الأسرة والأقارب وعدد من المشيعين، الذين حرصوا على المشاركة في توديع الفقيدة إلى مثواها الأخير، وسط حالة من الصمت والانكسار.

لحظات وداع مؤثرة

وغلبت مشاعر الحزن على الجميع داخل المسجد، حيث بدا التأثر واضحًا على الفنان أحمد حلمي وأفراد أسرته خلال أداء صلاة الجنازة، في مشهد إنساني مؤثر.

التوجه للدفن بمقابر الشموت

ومن المقرر أن يتم التوجه عقب الصلاة إلى مقابر الشموت بمدينة بنها، لدفن الجثمان، في جنازة تقتصر على الأسرة والأقارب دون مظاهر عزاء موسعة.