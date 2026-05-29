أول رد من محافظة سوهاج على توقف وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى الهلال

تجمعت أسرة الفنان أحمد حلمي أمام مستشفى دار الطب بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، في انتظار الانتهاء من الإجراءات الرسمية الخاصة بخروج جثمان والدة الفنان، تمهيدًا لنقله إلى مثواه الأخير.

حالة من الحزن بين الأسرة

وسادت حالة من الحزن بين أفراد الأسرة والأقارب الذين حرصوا على التواجد منذ الساعات الأولى لمتابعة إجراءات الاستلام، وسط أجواء من الصمت والانكسار.

تشييع الجثمان عقب صلاة الجمعة

ومن المقرر أن يتم تشييع الجثمان عقب الانتهاء من الإجراءات مباشرة، حيث تتجه الأسرة إلى مسجد ناصر بمدينة بنها لأداء صلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة، في مشهد يقتصر على الأسرة والأقارب وعدد محدود من المشيعين.

الدفن بمقابر الشموت

كما تستعد الأسرة لدفن الجثمان في مقابر الشموت بمدينة بنها، على أن تقتصر مراسم الجنازة على أداء الصلاة والتشييع إلى المقابر دون إقامة مظاهر عزاء موسعة، احترامًا لخصوصية الموقف وظروف الأسرة.