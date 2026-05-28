أنهت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية معاناة سيدة وطفلتها دامت لنحو عامين ونصف في واقعة العنف الأسري التي شغلت الرأي العام، بإلقاء القبض على "محاسب" متهم بالاعتداء الوحشي على زوجته وطفلتهما بمنطقة الفلكي.

جاء هذا الإجراء عقب تداول مقطع فيديو لاستغاثة الزوجة على منصات التواصل الاجتماعي، كشف عن حجم الإصابات والانتهاكات التي تعرضت لها الأسرة داخل مسكن الزوجية بنطاق قسم شرطة ثالث المنتزة.



تفاصيل القبض على محاسب الإسكندرية المتهم بضرب زوجته

بدأت الواقعة حين كتبت الزوجة "فاطمة سعيد" استغاثة عبر صفحتها الشخصية، موجهة نداءها لرئيس الجمهورية والنائب العام ووزارة الداخلية.

وأوضحت في تدوينتها أنها تعاني من مشاكل مستمرة مع زوجها (المحاسب) منذ فترة طويلة، مؤكدة أنها تعرضت لمحاولات شروع في قتل وضرب مبرح، وموثقة ذلك بمحاضر رسمية ب قسم ثالث المنتزة ومباحث الإنترنت (منها المحضر 9452 لسنة 2024 والمحضر 25773 لسنة 2025).

وأشارت فاطمة في كتابتها إلى أن الزوج كان يتهجم عليها وعلى ابنتها (5 سنوات) ويقوم بكسر باب المسكن وتهديدها بالقتل حال الإبلاغ عنه.



تفاصيل عامين من التنكيل

وروت الزوجة صاحبة الاستغاثة تفاصيل أكثر حول معاناتها، حيث أفادت بأن المشاكل بدأت منذ بداية زواجها، ووصلت حد التهديد بسلاح أبيض وطفلتها لم تتجاوز الـ 6 أشهر.

وأوضحت الزوجة في حديثها أن الاعتداءات تطورت في أكتوبر الماضي لتصاب بارتجاج في المخ إثر ضربها بطاولة، وصولا إلى التعدي عليها بماسورة مكنسة كهربائية في أبريل الماضي.

كما وصفت فاطمة الحالة النفسية لطفلتها التي بدأت تعاني من التلعثم والبكاء الليلي نتيجة رؤية والدها يعتدي على أمها وتحطيم ألعابها وتهديدها بالقتل، مشيرة إلى أن والد المتهم كان يشجع نجله على هذه الأفعال بدلا من ردعه.



من جانبها، كشفت وزارة الداخلية في بيان رسمي ملابسات الواقعة، حيث أكدت أن مديرية أمن الإسكندرية رصدت مقطع فيديو تضررت فيه إحدى السيدات من زوجها لقيامه بمداومة التعدي عليها ونجلتها بالسب والضرب.

وأوضحت التحريات أن الفحص مكن الفريق الأمني من تحديد هوية الشاكية (المقيمة بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزة)، وبسؤالها أقرت بدأب زوجها التعدي عليها لرغبتها في الطلاق.

كما كشفت التحريات عن مفاجأة قانونية؛ وهي سابقة صدور حكمين قضائيين غيابيًا ضد الزوج خلال عامي 2024 و2025 بإجمالي مدد حبس 9 أشهر في قضايا تعد بالضرب.

اعترافات المتهم بضرب زوجته وطفلته

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية من ضبط المشكو في حقه، وتبين أنه يعمل محاسبًا بإحدى شركات النقل الخاصة ومقيم بذات العنوان.

وبمواجهة المتهم بمقطع الفيديو المتداول وأقوال زوجته، اعترف بارتكابه الواقعة مبررا ذلك بوجود خلافات أسرية بينهما.

وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتولت النيابة العامة التحقيق في مجمل الوقائع المنسوبة إليه.