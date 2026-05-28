أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عن المتحدث باسمه، عن اغتيال رئيس البنية التحتية المركزية لتحويل الأموال التابعة لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، وذلك خلال غارة جوية نفذتها الطائرات الحربية صباح اليوم، واستهدفت موقعا في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وزعم جيش الاحتلال، في تفاصيل بيانه، اليوم الخميس، أن العملية التي جرت يوم الثلاثاء، أسفرت عن استشهاد الكادر في الحركة إيهاب كريزم الذي تصفه الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بأنه "العقل المُدبر لشبكات الدعم المالي".

البيان العسكري الإسرائيلي يوجه اتهامات لـ"كريزم"

ادعى البيان العسكري الإسرائيلي، أن كريزم كان يُشغل موقعا "حساسا ومحوريا" داخل الهيكل التنظيمي للحركة، حيث تزعم التقارير الاستخباراتية الإسرائيلية، أنه كان مسؤولا بشكل مباشر عن إدارة وتوجيه تحويلات مالية ضخمة تُقدر بملايين الدولارات وتخصيصها لصالح الجناح العسكري لحركة حماس، مما جعله هدفا رئيسيا لغارات سلاح الجو في الآونة الأخيرة.

اغتيال مسؤول وحدة في هيئة الإنتاج العسكري التابعة للمقاومة في الغارة ذاتها

أشار جيش الاحتلال الإسرائيلي، في ختام بيانه، إلى أن القصف الجوي الموجه الذي استهدف خان يونس لم يقتصر على كبار المسؤولين الماليين، بل أسفر كذلك عن اغتيال كادر بارز آخر يُدعى محمد الهباش.

وأوضح المتحدث العسكري للاحتلال، أن الهباش كان يُشغل منصب مسؤول وحدة في هيئة الإنتاج العسكري التابعة لحركة حماس.

ويأتي هذا التصعيد الإسرائيلي الجديد بغارة على خان يونس في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال شن غاراتها على قطاع غزة، فيما أكدت حركة "حماس" أن مثل هذه العمليات لن تكسر إرادة المقاومة ولن توقف مقاومتها المستمرة، محذّرة تل أبيب من العودة إلى الحرب.