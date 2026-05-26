‏في مشهد يعكس قسوة المعاناة الإنسانية، تحولت ليلة عيد الأضحى المبارك في قرية "النصارية" التابعة لمركز أبشواي بمحافظة الفيوم، من مناسبة للبهجة والسرور إلى رحلة شاقة للبحث عن قطرة مياه.

وضرب انقطاع مفاجئ وشامل شبكة مياه الشرب بالقرية وكافة توابعها التي تضم نحو 40 عزبة، وذلك دون سابق إنذار أو تنويه من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.

‏طوابير "الجراكن" تغزو الشوارع

‏‏ولم يجد الأهالي أمام هذا الجفاف المفاجئ سوى الخروج إلى الشوارع في طوابير طويلة، حاملين "الجراكن" فوق رؤوسهم وفي أيديهم، يتقدمهم النساء والأطفال في رحلة مضنية باتجاه القرى المجاورة لتأمين الحد الأدنى من احتياجاتهم الأساسية.

وتجمعت عشرات السيدات والأطفال في شوارع القرية، في وقفة احتجاجية صامتة تعبيراً عن استنكارهم لما وصفوه بـ"الإهمال الجسيم"، رافعين نداءً واحداً: "عايزين مية يا شركة المية".

‏وقال المحاسب سعيد شلابي، أحد أبناء القرية مستنكراً: "من غير المقبول لغوياً وإنسانياً أن نُترك في هذا التوقيت الحيوي بلا مياه. الأطفال والنساء يطوفون بالمناطق المجاورة بحثاً عن شربة ماء، والشركة لم تكلف نفسها حتى بإصدار تنويه عن عطل أو صيانة، مما يضع العديد من علامات الاستفهام حول طريقة إدارتها للأزمات".

‏‏شلل كامل ليلة العيد

‏‏ومن جانبه، أكد إسلام سعيد، من أهالي القرية، أن الوضع بات فوق طاقة الاحتمال، قائلاً: "نحن نتحدث عن 40 عزبة تعيش في ظلام مائي تام. انقطاع المياه ليلة العيد يعني شللاً كاملاً لكل مناحي الحياة، والمطالبة بمياه الشرب ليست رفاهية، بل هي أبسط حقوق المواطن الذي لا يجد ماءً للشرب أو الطهي أو حتى للوضوء لصلاة العيد".

‏فيما أشار محمود عبد الله، إلى حالة الاحتقان الشديدة التي تسيطر على أهالي النصارية، مؤكداً أن الجميع ينتظر تحركاً فورياً من الأجهزة التنفيذية للوقوف على أسباب هذا الانقطاع المفاجئ، والدفع بسيارات مياه متنقلة للمناطق المتضررة كحل مؤقت.

‏وتحت وطأة المعاناة، تداول الأهالي الأزمة بسخرية مريرة تلخص حجم المأساة، حيث علّق أحدهم متهكماً: "هل من المعقول أن نذبح أضاحي العيد بالتيمم؟!".

‏وفي ختام استغاثتهم، طالب أهالي قرية النصارية الدكتور محافظ الفيوم بالتدخل العاجل والشخصي لإنهاء هذه الأزمة، ووضع حلول جذرية لمشكلة ضعف وانقطاع المياه المتكرر التي تؤرق المنطقة، مع توفير "فناطيس" مياه حكومية بشكل فوري تمكنهم من قضاء أيام العيد بكرامة إنسانية.