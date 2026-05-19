محافظ سوهاج يحظر دخول سيارات "البلوك الأبيض" للقرى خلال العيد

كتب : عمار عبدالواحد

09:47 م 19/05/2026

اللواء طارق راشد محافظ سوهاج

أعلن اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، اتخاذ حزمة من الإجراءات الصارمة والاستباقية للتصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية بجميع مراكز ومدن المحافظة، بالتزامن مع رفع درجة الاستعداد القصوى خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

حظر دخول سيارات البلوك الأبيض للقرى

وشملت القرارات منع دخول سيارات النقل المحملة بالطوب الحجري الأبيض "البلوك" إلى القرى والمراكز على مستوى المحافظة بشكل نهائي طوال فترة العيد، مع تكثيف الرقابة على المداخل والمحاور الرئيسية بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية وغرف العمليات المشتركة.

وأكد المحافظ أن الأجهزة التنفيذية ستقوم بمصادرة وتحريز أي شحنات أو كميات من مواد البناء المخالفة يتم ضبطها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية والرادعة ضد المخالفين.

إزالة فورية لأي تعديات في المهد

وشدد محافظ سوهاج على ضرورة التعامل الحاسم مع أي محاولة للبناء المخالف، موجهاً رؤساء الوحدات المحلية وكافة القيادات التنفيذية بالتواجد الميداني المستمر طوال أيام العيد لرصد أي مخالفات وإزالتها فورًا في المهد وحتى سطح الأرض دون أي تهاون.

كما وجه بإحالة المخالفين فورًا إلى النيابة المختصة، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بأي تعديات جديدة على الأراضي الزراعية أو مخالفات بناء، في إطار فرض هيبة الدولة وتطبيق القانون على الجميع.

