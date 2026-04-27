جريمة غامضة بالزقازيق.. العثور على زوجين مقتولين بطعنات داخل منزلهما

كتب : ياسمين عزت

06:40 م 27/04/2026

جثة - أرشيفية

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية جهودها لكشف ملابسات واقعة العثور على جثتي زوجين داخل منزلهما بمركز الزقازيق، في واقعة أثارت حالة من القلق بين الأهالي.

بلاغ الأجهزة الأمنية

كانت مديرية أمن الشرقية قد تلقت إخطارًا يفيد بالعثور على زوجين متوفين داخل منزل الأسرة بعزبة المخزنجي التابعة لقرية الشوبك بدائرة مركز الزقازيق.

فحص موقع الحادث

وبالانتقال إلى موقع البلاغ وإجراء الفحص، تبين العثور على جثة سيدة تُدعى "هـ.أ" تبلغ من العمر 45 عامًا، وزوجها، وقد فارقا الحياة داخل المنزل، مع وجود آثار طعنات متفرقة في أنحاء الجسد.

تحقيقات النيابة العامة

تم إخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة، فيما تواصل الأجهزة الأمنية جهودها المكثفة لكشف غموض الحادث وضبط مرتكبيه.

مقتل زوجين جريمة قتل حوادث الشرقية

