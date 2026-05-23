أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، السبت، إصابة 25 شخصاً جراء غارات إسرائيلية استهدفت محيط مستشفى حيرام بمدينة صور في جنوب لبنان، في تصعيد جديد يشهده الجنوب اللبناني خلال الفترة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة أن القصف أدى إلى وقوع إصابات بين أفراد الطاقم الطبي والتمريضي والإداري داخل المستشفى، وسط استمرار التوترات الأمنية والقصف المتبادل في مناطق الجنوب.

إصابات بين الطواقم الطبية والإدارية

وقال مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة اللبنانية إن المصابين تعرضوا لإصابات متفاوتة نتيجة الغارات التي طالت محيط المنشأة الصحية، مشيراً إلى أن هذه هي المرة الثانية خلال أقل من شهرين التي يتعرض فيها مستشفى حيرام للخطر بسبب الاستهدافات الإسرائيلية المتكررة.

وأضاف المركز أن استمرار تعرض المنشآت الصحية لمثل هذه الهجمات يثير مخاوف متزايدة بشأن سلامة الطواقم الطبية والعاملين في القطاع الصحي جنوب البلاد.

اتهامات لإسرائيل بخرق القانون الدولي

ووصف مركز عمليات طوارئ الصحة الهجمات الإسرائيلية بأنها "دليل إضافي" على خرق إسرائيل للقانون الدولي الإنساني، الذي ينص على حماية المنشآت الصحية والعاملين فيها خلال النزاعات المسلحة.

وتأتي هذه الاتهامات في وقت تتصاعد فيه التحذيرات الدولية من تداعيات استهداف المرافق المدنية والطبية على الأوضاع الإنسانية في لبنان.

أكثر من 3 آلاف قتيل منذ مارس

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن الهجمات الإسرائيلية على لبنان أسفرت عن مقتل 3123 شخصاً منذ الثاني من مارس الماضي، في ظل استمرار العمليات العسكرية والتوترات المتصاعدة على الحدود الجنوبية.