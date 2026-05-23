بدأ فريق العمل التابع لدار الكتب والوثائق القومية، رئيس الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، تنفيذ المرحلة الثانية من بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة الثقافة ومحافظة البحيرة، والخاصة بفحص وتصنيف الكتب والمخطوطات بمكتبة البلدية بدمنهور، تمهيدًا لتحديد أولويات الترميم والبدء في تنفيذها.

الانتهاء من مرحلة التعقيم

انتهى فريق العمل من المرحلة الأولى للمشروع، والتي تضمنت تعقيم مجموعة من الكتب القديمة والمطبوعات والمجلات ذات القيمة التاريخية والأدبية، إلى جانب الخرائط والكتالوجات وألبومات الصور التي تمثل جزءًا من التراث الثقافي للمكتبة.

ترميم المقتنيات داخل دار الكتب والمكتبة

من المقرر عقب الانتهاء من مرحلتي الفحص والتصنيف، بدء أعمال الترميم، حيث سيجرى ترميم جزء من المقتنيات داخل دار الكتب والوثائق القومية، بينما تنفذ الأعمال الفنية الخاصة بالجزء الآخر داخل مقر المكتبة، خاصة بعد تعرض بعض المحتويات لعوامل فطرية وحشرية نتيجة تخزينها لفترات طويلة.

تجهيز الموقع واستكمال المشروع

تواصل محافظة البحيرة تجهيز الموقع المقترح للمكتبة، تمهيدًا لاستكمال الرؤية الفنية للمشروع وتنفيذ المراحل التالية، بهدف إعادة إحياء مكتبة البلدية بدمنهور وتحويلها إلى مركز ثقافي متكامل يخدم أبناء المحافظة.

أهمية تاريخية وثقافية

وأكدت الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، أهمية مكتبة البلدية بدمنهور باعتبارها أحد الصروح الثقافية العريقة، مشيرة إلى متابعتها المستمرة لتنفيذ بروتوكول التعاون، بما يضمن إعادة افتتاح المكتبة وإتاحتها للجمهور بعد الانتهاء من أعمال الترميم والفهرسة وفق أحدث الأساليب العلمية، وبما يعزز دورها الثقافي والمجتمعي.