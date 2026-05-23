الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على جرود بريتال شرقي لبنان

كتب : وكالات

03:08 ص 23/05/2026

سلاح الجو الاسرائيلي

شنّ الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات جوية استهدفت جرود بريتال الواقعة في منطقة البقاع شرقي لبنان، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام لبنانية، وفقًا لما نقلته القاهرة الإخبارية.

وجاءت الغارات في ظل التصعيد العسكري المستمر على الساحة اللبنانية، بالتزامن مع تزايد التوترات الأمنية والتحركات العسكرية المتبادلة خلال الأيام الأخيرة.

وتشهد مناطق عدة في لبنان حالة من الترقب بعد تصاعد وتيرة الهجمات الجوية، وسط مخاوف من اتساع نطاق المواجهات وتأثيرها على الأوضاع الأمنية والاستقرار الإقليمي.

وتواصل الجهات المختصة متابعة التطورات الميدانية، في وقت تتزايد فيه التحذيرات الدولية من خطورة التصعيد العسكري في المنطقة.

