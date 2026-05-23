إعلان

الرئيس السنغالي يقيل عثمان سونكو ويحل الحكومة وسط تصاعد الخلافات

كتب : وكالات

03:20 ص 23/05/2026

الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أقال الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي رئيس الوزراء عثمان سونكو، وأصدر قرارًا بحل الحكومة، في خطوة تعكس تصاعد الخلافات السياسية بين الحليفين السابقين اللذين قادا التغيير السياسي في البلاد خلال انتخابات 2024.

وأعلن الأمين العام للحكومة السنغالية قرار الإقالة خلال بث رسمي مساء الجمعة، وفقًا لما نقلته سكاي نيوز عربية، وذلك بعد أشهر من التوتر المتزايد بين فاي وسونكو، وهما من أبرز قيادات حزب حزب باستيف الذي نجح في إنهاء هيمنة الحزب التقليدي على الحكم.

وجاء القرار في وقت تواجه فيه السنغال تحديات اقتصادية متزايدة، إلى جانب ضغوط مرتبطة بارتفاع معدلات الديون، ما أثار مخاوف بشأن انعكاسات الأزمة السياسية الجديدة على الاستقرار الداخلي والأوضاع الاقتصادية في البلاد.

وكان عثمان سونكو قد لعب دورًا بارزًا في وصول باسيرو ديوماي فاي إلى الرئاسة، بعدما دعم ترشحه عقب منعه من خوض الانتخابات الرئاسية بسبب إدانة قضائية في قضية تشهير.

وعقب إعلان قرار الإقالة، نشر سونكو رسالة مقتضبة عبر حسابه على منصة إكس قال فيها: "الحمد لله، الليلة سأنام مرتاح البال في حي كير جورجي"، في تعليق أثار تفاعلًا واسعًا داخل الأوساط السياسية السنغالية.

وتترقب الساحة السياسية في السنغال الخطوات المقبلة للرئاسة، وسط تساؤلات بشأن شكل الحكومة الجديدة ومستقبل العلاقة بين قيادات حزب باستيف بعد الانقسام الذي ظهر مؤخرًا بين أبرز رموزه.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

السنغال باسيرو ديوماي فاي عثمان سونكو حكومة السنغال

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد بيان الداخلية.. تعرف على العقوبة المتوقعة لـ سيدة "إطعام الكلاب"
حوادث وقضايا

بعد بيان الداخلية.. تعرف على العقوبة المتوقعة لـ سيدة "إطعام الكلاب"
بين اتهام بالسرقة ومعاكسة فتاة .. يد الغدر تغتال "ياسين" في"الجزيرة" (فيديو)
حوادث وقضايا

بين اتهام بالسرقة ومعاكسة فتاة .. يد الغدر تغتال "ياسين" في"الجزيرة" (فيديو)
مصر تُحقق إنجازاً جديداً في الدبلوماسية الصحية باعتماد قرار "الكبد الدهني"
أخبار مصر

مصر تُحقق إنجازاً جديداً في الدبلوماسية الصحية باعتماد قرار "الكبد الدهني"
"جرائم بيت العيلة".. أبشع المجازر الأسرية في خلال أسبوع
حوادث وقضايا

"جرائم بيت العيلة".. أبشع المجازر الأسرية في خلال أسبوع
هدى الإتربي في كان ويارا السكري تخطف الأنظار في أحدث ظهور..لقطات لنجوم
زووم

هدى الإتربي في كان ويارا السكري تخطف الأنظار في أحدث ظهور..لقطات لنجوم

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

بسبب أعمال صناعية.. هزة أرضية خفيفة شرق القاهرة بقوة 2.1 ريختر
بدء تداول السكر في البورصة السلعية.. كيف تستفيد الأسواق من هذا القرار؟
بناةُ الهرم الأكبر جعلوه مقاومًا للزلازل.. كيف حدث ذلك طوال 4600 عام؟