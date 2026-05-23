أقال الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي رئيس الوزراء عثمان سونكو، وأصدر قرارًا بحل الحكومة، في خطوة تعكس تصاعد الخلافات السياسية بين الحليفين السابقين اللذين قادا التغيير السياسي في البلاد خلال انتخابات 2024.

وأعلن الأمين العام للحكومة السنغالية قرار الإقالة خلال بث رسمي مساء الجمعة، وفقًا لما نقلته سكاي نيوز عربية، وذلك بعد أشهر من التوتر المتزايد بين فاي وسونكو، وهما من أبرز قيادات حزب حزب باستيف الذي نجح في إنهاء هيمنة الحزب التقليدي على الحكم.

وجاء القرار في وقت تواجه فيه السنغال تحديات اقتصادية متزايدة، إلى جانب ضغوط مرتبطة بارتفاع معدلات الديون، ما أثار مخاوف بشأن انعكاسات الأزمة السياسية الجديدة على الاستقرار الداخلي والأوضاع الاقتصادية في البلاد.

وكان عثمان سونكو قد لعب دورًا بارزًا في وصول باسيرو ديوماي فاي إلى الرئاسة، بعدما دعم ترشحه عقب منعه من خوض الانتخابات الرئاسية بسبب إدانة قضائية في قضية تشهير.

وعقب إعلان قرار الإقالة، نشر سونكو رسالة مقتضبة عبر حسابه على منصة إكس قال فيها: "الحمد لله، الليلة سأنام مرتاح البال في حي كير جورجي"، في تعليق أثار تفاعلًا واسعًا داخل الأوساط السياسية السنغالية.

وتترقب الساحة السياسية في السنغال الخطوات المقبلة للرئاسة، وسط تساؤلات بشأن شكل الحكومة الجديدة ومستقبل العلاقة بين قيادات حزب باستيف بعد الانقسام الذي ظهر مؤخرًا بين أبرز رموزه.