مكتبة الإسكندرية تطلق خدمات رقمية لذوي الهمم على موقعها الإلكتروني

كتب : محمد البدري

02:00 ص 23/05/2026

أعلنت مكتبة الإسكندرية، بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة التابعة لوزارة الاتصالات، إضافة أداة الإتاحة التكنولوجية "داعم" إلى موقعها الإلكتروني.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مبادرة الإتاحة التكنولوجية للمواقع الحكومية، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تسهيل وصول الأشخاص ذوي الهمم إلى المنصات الرقمية والخدمات الإلكترونية.

خصائص تكنولوجية لدعم ذوي الهمم

توفر أداة "داعم" مجموعة من الخصائص التي تسهم في تسهيل تصفح الموقع الإلكتروني، من بينها خاصية الناطق الصوتي لقراءة المحتوى للمكفوفين وضعاف البصر، وإمكانية تكبير الخطوط وتعديل النصوص والمسافات.

كما تضم الأداة خصائص تباين الألوان، وتمييز العناوين، وإبراز الروابط، وإيقاف الرسوم المتحركة، بما يضمن تجربة استخدام أكثر سهولة لمختلف فئات ذوي الإعاقة.

ريادة محلية وعربية في الإتاحة الرقمية

وعقب إضافة الخدمة، أصبحت مكتبة الإسكندرية تحتل المرتبة الأولى محليًا، والثانية عربيًا، والثالثة إفريقيًا بين المكتبات العامة التي توفر تقنيات الإتاحة الرقمية لذوي الهمم.

ويعكس هذا التصنيف التزام المكتبة بدعم توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وبناء بيئة تكنولوجية شاملة للجميع.

تعزيز الشمول الرقمي وتكافؤ الفرص

وأكدت مكتبة الإسكندرية أن هذه الخطوة تستهدف تحويل مفهوم الشمول الرقمي إلى واقع عملي، بما يحقق تكافؤ الفرص في الوصول إلى المعرفة والمحتوى الثقافي والعلمي.

كما تسعى المكتبة إلى توظيف التكنولوجيا لخدمة جميع فئات المجتمع، ودعم جهود التنمية المستدامة من خلال تسهيل استفادة ذوي الهمم من خدماتها الإلكترونية ومقتنياتها المعرفية.

مكتبة الإسكندرية ذوي الهمم أداة داعم وزارة الاتصالات المبادرة الرئاسية

