خصصت الدولة المصرية، اليوم الجمعة، 300 مليون جنيه دعمًا لاستكمال أعمال إنشاء استاد النادي المصري الجديد، المقام في نفس موقعه القديم بمحافظة بورسعيد.

200 مليون جنيه

وأعلن الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال جولته التفقدية داخل الاستاد، تخصيص 200 مليون جنيه من الخطة الاستثمارية للدولة، لدعم واستكمال المشروع وتسريع معدلات التنفيذ.

100 مليون جنيه

كما أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، تخصيص 100 مليون جنيه إضافية من المحافظة، دعمًا لأعمال إنشاء الاستاد واستكمال المراحل المتبقية بالمشروع.

استاد بمعايير دولية

ويُقام استاد النادي المصري الجديد على مساحة 48 ألف متر مربع، ويضم ملعبًا رئيسيًا مجهزًا وفق أحدث المواصفات والمعايير الدولية، بالإضافة إلى شاشتي عرض إلكترونيتين، ومنظومة إضاءة تليفزيونية حديثة، ومظلة معدنية أعلى المقصورة الرئيسية.

كما جرى استخدام نظام “النجيلة الهايبرد” داخل الملعب الرئيسي، والذي يجمع بين العشب الطبيعي والصناعي، بما يحقق أعلى مستويات الجودة الفنية.

ويتضمن المشروع غرف خلع الملابس، وقاعات إعلامية، وخدمات متطورة للجماهير، فضلًا عن فندق لإقامة اللاعبين، وأنظمة متكاملة للحريق والصوتيات والتكييف، لتوفير بيئة رياضية متكاملة تليق بتاريخ النادي المصري وجماهير بورسعيد.