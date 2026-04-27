إصابة شخصين في انقلاب سيارة ملاكي على الصحراوي الغربي بأسيوط

كتب : محمود عجمي

10:25 ص 27/04/2026

أُصيب شخصان، اليوم الإثنين، إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي بقرية دشلوط التابعة لمركز ديروط بمحافظة أسيوط.

إخطار أمني وتحرك فوري

وكان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق المشار إليه، مع وجود مصابين في موقع البلاغ.

انتقال الأجهزة الأمنية والإسعاف

انتقلت قوة من ضباط مباحث مركز ديروط إلى مكان الحادث للمعاينة والفحص، كما جرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف للتعامل السريع مع الواقعة.

نتائج الفحص والمعاينة

وبالفحص الأولي، تبين إصابة عبدالنعيم.ع.ت، 28 عامًا، متأثرًا و محمد.ج.م، 22 عامًا، بإصابات متفرقة جراء الحادث.

الإجراءات الطبية والقانونية

جرى نقل المصاب إلى مستشفى ديروط المركزي لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، كما تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

طقس الـ6 أيام.. الأرصاد: تقلبات ربيعية وشبورة ورياح على فترات
بيزيرا وناصر منسي مهددان بالغياب عن الزمالك أمام الأهلي
ممرات وشرطة نسائية.. تشديدات أمنية قبيل مباراة الزمالك وإنبي
قرار قضائي جديد في قضية عمرو أديب ومرتضى منصور
تفاصيل المقترح الإيراني الجديد لفتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب مع أمريكا

