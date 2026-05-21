تستضيف مكتبة الإسكندرية، في 6 يونيو المقبل البروفيسور "غويدو و.إمبينز"، الحائز على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية لعام 2021، وأستاذ الاقتصاد بجامعة ستانفورد، ليلقي محاضرة عالمية تحت عنوان "السببية واتخاذ القرار".

تعاون أكاديمي دولي بقطاع البحث

ذكر بيان صادر عن مكتبة الإسكندرية، اليوم الخميس، أن تنظيم الفعالية يأتي من خلال مركز الدراسات والبرامج الخاصة (CSSP) بقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية، وبالتعاون مع الشريك العربي الإقليمي لأكاديمية العالم للعلوم للدول النامية (TWAS-AREP).

ويهدف هذا اللقاء إلى تعزيز الحوار العلمي بين القامات الدولية والباحثين في المنطقة العربية، في إطار دور المكتبة كمنارة لنشر المعرفة المتقدمة.

السيرة الذاتية للمحاضر "غويدو إمبينز"

يُعد البروفيسور غويدو إمبينز أحد أبرز علماء الاقتصاد المعاصرين، حيث يشغل منصب أستاذ الاقتصاد بجامعة ستانفورد، وكبير الباحثين في معهد ستانفورد لأبحاث السياسات الاقتصادية.

كما يتولى الإشراف الفني كمدير مشارك لمعهد ستانفورد للذكاء الاصطناعي المتمركز حول الإنسان، وقد حصل على نوبل تقديرًا لإسهاماته في تحليل العلاقات السببية إحصائيًا.

فلسفة المحاضرة: السببية خلف البيانات

تتناول المحاضرة الجوانب التحليلية للإحصاء الحديث، حيث يوضح إمبينز أن الهدف الجوهري هو فهم العلاقات السببية أو "السبب" الكامن وراء البيانات وليس مجرد رصد الأرقام.

ويساعد هذا الفهم العميق القادة وصناع السياسات على اتخاذ قرارات مدروسة واستشرافية، بناءً على نماذج علمية دقيقة تضمن تحقيق النتائج المرجوة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.

دعوة للمهتمين والباحثين

توفر المحاضرة منصةً معرفيةً للطلاب والباحثين والمهتمين بالتحليل الإحصائي والسياسات الاقتصادية للاطلاع على أحدث ما توصلت إليه المدرسة الاقتصادية بجامعة ستانفورد.

وتأتي هذه الاستضافة ضمن سلسلة لقاءات "علماء نوبل" التي تتبناها مكتبة الإسكندرية لربط المجتمع الأكاديمي المصري بالاتجاهات العلمية العالمية المتطورة.