تُنظم مكتبة الإسكندرية، يوم الإثنين المقبل، فعالية بعنوان "الإسكندرية… متحف للحضارات، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف.

وتأتي الفعالية بتعاون بين قطاعي البحث الأكاديمي والتواصل الثقافي بالمكتبة، وبالتنسيق مع الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، لإبراز الدور الحيوي للمتاحف في الربط بين الثقافات.

معرض تراثي وتوثيق لتاريخ المدينة

يتضمن برنامج الاحتفالية معرضًا تراثيًا يُقام بساحة المجد بالمدخل الرئيسي للمكتبة، حيث يعرض مجموعة متنوعةً من الصور والمطبوعات التاريخية.

كما يضم المعرض ميداليات ونياشين توثق تاريخ مدينة الإسكندرية العريق، تماشياً مع شعار العام الحالي المتاحف توحد عالمًا منقسمًا، والذي يهدف لترسيخ قيم الحوار والتعايش السلمي.

عروض سينمائية ومحاضرات متخصصة

يشمل الجانب الفني للفعالية عرض الفيلم الترويجي حكاية الإسكندرية عبر العصور، بالإضافة إلى فيلم كنوز ملكية، الذي يستعرض مقتنيات متحف المجوهرات الملكية.

كما تُقام محاضرتان متخصصتان؛ تتناول الأولى جولة معرفية عبر متاحف المدينة، بينما تستعرض الثانية دور مكتبة الإسكندرية في حفظ التراث الثقافي ودعم التنمية السياحية المستدامة.

مشاركة المؤثرين وتوقيت الفعالية

تختتم الاحتفالية بمشاركة عدد من مؤثري وسائل التواصل الاجتماعي، لتسليط الضوء على معالم الإسكندرية وتراثها الفكري أمام الجمهور العام.

ومن المقرر أن تنطلق الفعاليات في تمام الساعة الثانية ظهرًا بقاعة الأوديتوريوم بالمكتبة، لتقديم رسالة حضارية تهدف إلى إثراء الهوية المصرية وتعزيز التعاون الثقافي الدولي.